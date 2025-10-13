Wi-Fi 7 за копейки. Любимый россиянами бренд выпустил супердешевые роутеры с честным Wi-Fi по цене кнопочного телефона. И это не Xiaomi

TP-Link создала два роутера с поддержкой Wi-Fi 7 – самого современного стандарта беспроводных сетей, скорость передачи данных в которых измеряется гигабитами в секунду. Новинки подходят для домашнего использования и стоят примерно от 4500 руб. за самую бюджетную модель. TP-Link и раньше выпускала доступные роутеры с Wi-Fi 7, но тогда они были гораздо более дорогими и имели лишь часть возможностей седьмого поколения беспроводных сетей. В новых моделях таких ограничений нет.

Wi-Fi 7 почти даром

Компания TP-Link, известный в России и мире китайский производитель сетевого оборудования, выпустила сразу два роутера для домашнего и офисного использования с поддержкой Wi-Fi 7. Их ключевая особенность – это супернизкая цена. Фактически, они стоят на уровне моделей среднего уровня, работающих только с Wi-Fi 6 или, в крайнем случае, с Wi-Fi 6E.

Как пишет портал Gizmochina, базовая модель с индексом TL-7DR7270 стоит 399 юаней или около 4500 руб. по курсу ЦБ на 14 октября 2025 г. За TL-7DR7290 придется выложить 599 юаней, что составляет в пределах 6800 руб.

Wi-Fi 7, он же Wi-Fi 802.11be – это самый современный стандарт Wi-Fi, впервые рассекреченный осенью 2020 г. и спустя четыре года постепенно проникающий в дома и офисы по всему миру. Его главное отличие – в высокой пропускной способности, по нему можно передавать до 46 Гбит информации в секунду (в идеальных условиях) против 9,6 Гбит/с у Wi-Fi 6 (802.11ax) и 6,9 Гбит/с у Wi-Fi 5 (802.11ac).

Как сообщал CNews, TP-Link располагает опытом по выпуску недорогих маршрутизаторов с поддержкой Wi-Fi 7. Летом 2024 г. она представила модель Archer BE230 по цене около $99 (7980 руб.), но он не поддерживал частоту 6 ГГц, что сразу лишало его всех преимуществ Wi-Fi 7 в плане скорости обмена информацией. В нынешних новинках таких ограничений нет.

Для квартир и мини-офисов

Роутер TP-Link TL-7DR7270 спроектирован для небольших жилых и офисных помещений. В его оснащение входит пара высокоскоростных 2,5-гигабитных порта Etherhet в дополнение к четырем гигабитным портам.

К поддерживаемым в этой модели технологиям Wi-Fi 7 относятся 4K QAM, MRU (Multi-Resource Unit), MLO (Multi-Link Operation) и Preamble Puncture.

Отдельно в роутере имеется встроенный алгоритм искусственного интеллекта, которая автоматически настраивает конфигурацию работы антенн в зависимости от того, где именно в помещении он располагается относительно стен и других препятствий для сигнала. Gizmochina пишет, что алгоритмы автоматической настройки обучены на нескольких миллиардах вариантов расположения роутера в пространстве.

TL-7DR7270 располагает восемью антеннами. Заявленная зона покрытия – до 150 кв. метров.

Более серьезное оборудование

Маршрутизатор TL-7DR7290, стоящий в полтора раза дороже TL-7DR7270, предназначен для использования в крупных помещениях и является более профессиональным решением. Так, в его оснащение входят по четыре 1- и 2,5-гигабитных порта Ethernet, сразу два порта WAN (можно подключить две линии интернета одновременно), есть поддержка режима IPTV.

Максимальная зона покрытия в данном случае составляет 200 кв. метров. Чтобы TL-7DR7290 мог быстро работать с большим объемом данных и не тормозил при подключении большого количества пользователей, его оснастили 1 ГБ оперативной памяти относительно современного стандарта DDR4. За счет этого, пишет Gizmochina, к роутеру можно подключать до 512 устройств.

Без подвоха не обошлось

Оба новых роутера TP-Link поддерживают целый спектр беспроводных технологий, включая фирменную EasyMesh для быстрого сопряжения с другими устройствами TP-Link. Также они могут моментально подключаться к устройствам умного дома. Есть поддержка всех современных протоколов, включая IPSec, PPTP и L2TP.

Но цена в 4500 руб. за базовую модель и 6800 за старшую все же должна быть оправдана. В данном случае пиковая пропускная способность обоих роутеров составляет не 7,14 Гбит/с, что примерно в семь раз меньше предельных возможностей Wi-Fi 7.