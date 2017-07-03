«Транстелеком» запустила ОТТ-сервис «ТВ без границ»

«Транстелеком» объявила о запуске ОТТ-сервиса «ТВ без границ». С его помощью телевидение от ТТК с интерактивными функциями становится доступным для абонентов любых провайдеров домашнего интернета по всей территории России.

Сервис «ТВ без границ» от ТТК позволяет абонентам пользоваться всеми интерактивными функциями телевидения, в том числе паузой и перемоткой эфира, электронной программой передач, архивом телепрограмм до трех дней. Кроме того, адаптивная технология вещания позволяет смотреть любимые каналы без задержек вне зависимости от скорости интернет-соединения.

Абоненты «ТВ без границ» могут подключить пакет «Оптимальный» за 249 руб. в месяц. В него включены 70 каналов различной тематики, в том числе 7 - в HD-качестве. Помимо основного мультиплекса, пакет содержит новостные, развлекательные, познавательные, музыкальные, детские каналы. Для подключения услуги необходимо приобрести ТВ-приставку: единовременно или в рассрочку.

«Совсем недавно мы запустили услугу интерактивного телевидения, и уже получаем положительные отзывы от пользователей. До конца года мы планируем предоставлять услугу на телефонах и планшетах на базе iOS и Android с возможностью объединять устройства в один аккаунт. Кроме того, в ближайшее время станет доступна функция видеопроката фильмов и телепередач, а также видеоконтент на основе месячной подписки», - сказал вице-президент компании «Транстелеком» по работе с массовым сегментом Алексей Назаров.