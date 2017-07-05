«Акадо Телеком» объявила о начале цифровизации ТВ-услуг

«Акадо Телеком» объявила о запуске специального предложения «Цифровая антенна». С июня пользователи услуги «Антенна Акадо» имеют возможность смотреть все ТВ-каналы в составе «Антенны» - а их более 60, в цифровом формате.

Для подключения «Цифровой антенны» абонентам будет предоставлено специальное оборудование - HD-приставка или CI+ модуль. При этом стоимость «Цифровой Антенны» не превысит стоимость «Антенны Акадо» и составит 204 руб. в мес.

«"Акадо Телеком" - московский оператор классического линейного телевидения. Оно по-прежнему востребовано абонентами, несмотря на активное продвижение телевизионных ОТТ-сервисов. Для многих классическое телевидение является одним из основных источником получения информации, - отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Акадо Телеком» Максим Чернов. - Наша стратегическая задача – не только разрабатывать новые клиентские предложения, но и модернизировать существующие услуги. Теперь абоненты «Антенны», как и абоненты цифрового кабельного телевидения, могут смотреть любимые ТВ-каналы с высоким качеством изображения и звука. Таким образом, все пользователи ТВ-услуг нашей компании, независимо от своих финансовых возможностей, имеют сегодня доступ к цифровому контенту».