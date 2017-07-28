Tele2 оснастил SIM-картами трамваи и светофоры столицы Бурятии

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, установил SIM-карты в трамваях и светофорах Улан-Удэ. Тем самым компания обеспечила работу каналов мобильного интернет-доступа для управления дорожно-транспортной инфраструктурой. Теперь проезд в улан-удэнских трамваях можно оплатить банковской картой, а светофоры на 56 перекрестках регулируются удаленно.

Tele2 запустила проект по оснащению трамваев терминалами с SIM-картами в апреле текущего года. Жители Улан-Удэ теперь могут оплачивать поездки в трамваях банковской картой, в том числе и по бесконтактной технологии. Улан-Удэ стал одним из первых городов в восточной части России, в трамваях которого установлены такие терминалы.

Удаленное программирование SIM-карт для работы светофоров и регулировки дорожного движения в Улан-Удэ было реализовано в декабре прошлого года. Ранее управлять светофорами приходилось вручную, подъезжая к каждому объекту и меняя настройки. Теперь через сеть Tele2 информация о загруженности городских дорог и транспортных потоках поступает на центральный пульт управления, где специалисты могут контролировать работу светофоров: создавать «зеленые волны» для большей проходимости загруженных улиц и увеличивать время запрещающего сигнала на более свободных. Таким образом, риск возникновения заторов на дорогах минимизируется.

Проекты по оснащению SIM-картами трамваев и светофоров относятся к области интернета вещей. С помощью М2М-решений к сети мобильной связи можно подключать самые различные типы устройств, такие как счетчики электричества, воды и тепла в квартире, автомобильные компьютеры, системы «умного дома», охранные сигнализации и другие.