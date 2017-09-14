«Смартлабс» обновит решение и поставит новейшие Android-приставки оператору PrimeTel

«Смартлабс» объявила о заключении нового соглашения с частным телеком-оператором Кипра PrimeTel. Договор предусматривает апгрейд существующей платформы для предоставления услуг интерактивного ТВ до пятой версии мультискрин-решения «Смартлабс» SmartTUBE и поставку UHD-приставок последнего поколения на базе ОС Android SML-5041.

PrimeTel получит полный набор современных приложений для смартфонов и планшетных компьютеров на базе iOS и Android, а также новые клиентские интерфейсы для имеющегося парка телевизионных приставок. За счет того, что парк абонентских устройств пополнится новейшими SML-5041, оператор сможет предложить своей аудитории возможность просматривать UHD-контент и пользоваться премиальными приложениями.

«Смартлабс» реализует для PrimeTel полнофункциональный «мультискрин». Абоненты оператора смогут свободно переносить просмотр контента с существующих гибридных DVB-T+IP приставок и новых Android-устройств на iOS и Android-планшеты и смартфоны — и обратно!

«Мы рады сотрудничеству со "Смартлабс". Новая платформа позволит нам дополнительно повысить качество услуг, предоставляемых абонентам, за счет добавления новых функциональных возможностей и предоставления улучшенных пользовательских интерфейсов», — сказала директор по работе с клиентами PrimeTel Марина Папаниколау.

«Мы рады развитию нашего сотрудничества с PrimeTel. Растет бизнес оператора, растут и его потребности в предоставлении абонентам современных интерактивных сервисов. Именно поэтому мы запускаем новый проект, с внедрением функции “мультискрин” и новых приложений для приставок. Фактически мы расширим возможности имеющихся абонентских устройств и предоставим новые мощные приставки с поддержкой формата UHD — для самых требовательных пользователей», — отметил Михаил Грачев, генеральный директор «Смартлабс».