Московские коммунальщики внедрили спутниковый мониторинг транспорта

«СТ-Техника» объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в свою инфраструктуру.

Ввиду специфики деятельности предприятия львиная доля топливных расходов приходится на сварочные генераторы, которыми оборудованы аварийно-ремонтные машины. С внедрением Omnicomm Online затраты удалось снизить, скорректировав норму расхода топлива в меньшую сторону.

Механик компании «СТ Техника» Алексей Старостин отметил: «Мы хотели понять, сколько наша техника потребляет топлива по факту, потому что сварочное оборудование работает в разных режимах — на слабую и полную мощность. При минимальной нагрузке генератор может потреблять всего 1 литр топлива в час, а расходы при этом списывались по нормативу 4 литра в час, за полную рабочую смену — 32 литра. Без фактической информации трудно корректировать нормы расхода в ту или иную сторону. В одном случае топлива может не хватить, в другом — увеличиваются затраты и есть вероятность сокрытия информации нашими сотрудниками. В связи с этим мы решили оснастить наши установки решением Omnicomm Online».

В ходе тестовой эксплуатации системы спутникового мониторинга удалось выяснить, что генераторная установка потребляет не более 3 литров дизельного топлива в час. Такой максимум и был заложен в новый норматив, утвержденный руководством компании. На сегодняшний день решением Omnicomm Online удалось оборудовать 11 сварочных генераторов и 2 грузовых автомобиля. Реализацией проекта занималась компания «Oмникомм-Сервис» - ключевой партнер Omnicomm.

Сопоставив расходы на топливо по старому и новому нормативу за 8 месяцев, удалось выяснить, что даже по самым скромным расчетам экономия составила более 400 тыс. руб. Помимо того, что благодаря спутниковому мониторингу удалось снизить норматив на целый литр (25% от норматива), сэкономленное топливо было пущено в оборот, в том числе на другое оборудование.

Программа позволяет видеть, в каких режимах работают установки, какой реальный расход горючего и сколько еще должно остаться. Исключены любые случаи сокрытия информации и слива топлива.

Сегодня в полном объеме выполнено оснащение Omnicomm Online генераторов. В ближайшее время системой спутникового мониторинга планируется оснастить несколько дизельных электростанций — это более мощные дизельные агрегаты, и вопрос экономии при их эксплуатации стоит также остро.

Решения мониторинга транспорта и спецтехники Omnicomm Online универсальны в применении как на подвижном составе, так и на стационарных объектах. Оснащение дизель-генераторов системой мониторинга актуально в последнее время. Крупные промышленные предприятия производят оснащение целых парков ДЭС.

Решение позволяет контролировать работу генераторных станций и значительно экономить на топливе. Как правило, первый экономический эффект на предприятиях могут оценить уже по результатам тестовой эксплуатации, когда есть информация о реальном потреблении горючего - это дает возможность скорректировать установленные нормы расхода в меньшую сторону. Компании активно идут на это.

«Дистанционный контроль позволяет оптимизировать затраты на обслуживание техники. С внедрением Omnicomm Online можно заранее узнать об отклонении от работы важных параметров и в оперативном порядке вызвать на объект ремонтную бригаду, а также осуществить аварийную остановку оборудования до его выхода из строя. Вместе с тем, нет необходимости проводить частый технический осмотр оборудования, поскольку оно находится под контролем диспетчера», - сказал директор по развитию компании "Омникомм-Сервис" Станислав Емельянов.