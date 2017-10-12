Microsoft и Facebook проложили самый мощный интернет-кабель через Атлантику

Microsoft совместно с Facebook и Telxius закончили работу по прокладке трансатлантического интернет-кабеля Marea. На данный момент это самый мощный подводный кабель пересекающий Атлантику. Его пропускная способность составляет 160 Тбит данных в секунду, что в 16 млн раз больше, чем средняя скорость обычной домашней интернет-линии, это эквивалентно 71 млн одновременных просмотров потокового видео высокой четкости.

Подавляющая часть интернет-трафика проходит по кабелям, пересекающим дно океанов и соединяющим между собой континенты, как настоящая сеть. Выход из строя части этой «сети» может быть критическим для связи между странами. Например, в 2012 г. ураган Сэнди повредил большинство кабелей, находящихся в Нью-Йорке и Нью-Джерси, которые являются основными точками выхода кабелей на берег. В итоге интернет-соединение между Северной Америкой и Европой отсутствовало в течение нескольких часов.

Ради повышенной отказоустойчивости и более надежного соединения Marea был размещен значительно южнее других трансатлантических кабелей. Он проходит на глубине более 3 км, его протяженность составила более 6600 км, а масса около 4650 тонн.

Проект стартовал в 2016 г. и был закончен в рекордные сроки, практически в три раза быстрее аналогичных. Кроме того, конечная точка Marea в Бильбао обеспечивает удобный выход к сетевым хабам в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Огромная пропускная способность кабеля поможет удовлетворить растущий спрос на интернет и облачные сервисы, ведь согласно исследованию Brookings к 2020 г. доступ в Сеть будут иметь 5 млрд человек — практически в два раза больше, чем сейчас.

Огромная пропускная способность Marea позволит компаниям адаптироваться к растущим потребностям и лучше поддерживать сервисы, требующие быстрой обработки большого количества данных. Этот проект является отличным примером того, что частные компании играют важную роль при создании глобальной сети и ее каналов связи.