Zyxel включила HA Pro в базовый пакет профессиональных маршрутизаторов

Российское отделение Zyxel Communications объявило о включении на территории России и СНГ технологии Device High Availability Pro (HA Pro) в базовый пакет поставки профессиональных маршрутизаторов компании. Это означает повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы сети предприятия: при сбое на основном маршрутизаторе, резервный немедленно включиться в работу и возьмет на себя все необходимые функции.

Технология доступна в базовой поставке маршрутизаторов Zyxel: ZyWALL 1100, USG1100, USG1900 и USG2200.

Раньше при разработке режима active/active сетевому администратору нужно было зарезервировать 20-25% системных ресурсов для переключения при отказах, что ограничивало производительность сети и ее емкость. Кроме того, администратор должен был глубоко понимать все тонкости «динамической маршрутизации» и «асимметричных пакетов», о которых знают только эксперты по сетевым технологиям.

Zyxel Device HA Pro использует режим active/passive, для которого не требуется сложная процедура настройки конфигурации. Пассивное устройство резервирует свою емкость для того, чтобы быть готовым сразу же начать обрабатывать сетевой трафик и поддерживать нормальную работу сети.

При использовании HA Pro в режиме active/passive устройства обмениваются сигналами heartbeat через выделенный порт (в маршрутизаторах серии Zyxel USG для этого можно использовать последний порт). Выделенные порты активного и пассивного устройства соединяются кабелем Ethernet. Пассивное устройство не только синхронизирует информацию о соединении с активным устройством, но хранит резервную копию файла конфигурации на случай выхода из строя активного устройства. Также для исключения конфликтов все порты пассивного устройства отключаются.

В усовершенствованной версии HA Pro синхронизируемые данные содержат больше детальной информации о трафике, что позволяет быстро восстановить нормальную работу сети при переключении на пассивное устройство.

Device HA Pro реализует мгновенное переключение при сбое, которое выполняется совершенно прозрачно для пользователей сети. При сбое пассивное устройство становится активным и начинает обслуживать сеть с применением тех же политик и в течение пяти секунд восстанавливает нормальную работу сети.

При отказе основного устройства его функции берет на себя резервное. После восстановления работоспособности бывшее ранее активное устройство будет работать как пассивное и обеспечит работу сети при отказе текущего основного устройства. Таким образом, устройства при сбое только меняются ролями, что сводит к минимуму нарушение нормальной работы сети из-за замены системы.

Технологию поддерживают и другие маршрутизаторы Zyxel. Например, младшие модели USG310/210/110 и ZyWALL 310/110. Однако, для ее использования необходимо отдельно приобретать соответствующую лицензию.