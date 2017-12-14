«Мегафон» запустил 4G в перегонах кольцевой линии столичного метро

«Мегафон» объявил о запуске 4G в тоннелях кольцевой линии московского метрополитена. Качественная связь и высокоскоростной интернет стандарта LTE-800 доступны всем обладателям соответствующих устройств в подземке.

Стабильный сигнал позволит абонентам московского «Мегафона» продолжать общение не только спустившись в метро, но и находясь в тоннеле между станциями Кольцевой линии. По статистике, более 70% клиентов пользуются смартфонами и другими мобильными устройствами в метро, причем наиболее востребован именно мобильный интернет.

«Кольцевая ветка московского метро – одна из ключевых пересадочных линий подземки, где ежедневно проходят миллионы пассажиров. Поэтому приоритетным проектом в метро для нас было оснащение качественной 4G связью именно перегонов «кольца». Теперь можно не прерывать интернет-сессию, покидая платформу, а продолжать смотреть видео, общаться в социальных сетях или планировать дальнейший маршрут через приложения в своем смартфоне даже в тоннеле. Работы завершены, испытания показали средние скорости порядка 10-20 Мбит/с. В планах на следующий год повысить скорости до 100 Мбит/с», – комментирует внедрение Алексей Семенов, директор столичного филиала «Мегафона».

Абоненты «Мегафона» активно пользуются мобильным интернетом в московском метрополитене – за последние четыре года трафик в подземке вырос в 4 раза. Сегодня ежедневно абоненты сети «Мегафона» в столичном метро принимают и отправляют около 8,5 ТБ данных. А на станциях-чемпионах по объему трафика – Курская, Чеховская и Арбатская – более 70% трафика проходит в сети 4G.

«Мы прогнозируем многократный рост трафика в будущем году в связи с запуском 4G в перегонах, а также планируем к чемпионату мира по футболу дополнительно обеспечить качественным сигналом 2G/3G/4G перегоны всех веток, ведущих от кольца к станциям, где находятся стадионы и фан-зоны этого грандиозного события», - добавляет Алексей Семенов.

Сейчас покрытие 2G/3G «Мегафона» есть на всех подземных и наземных станциях метрополитена. 4G обеспечено 77% подземных станций.