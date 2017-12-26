«Билайн» запустил в Иркутске IP-TV, бесплатный для абонентов оператора

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявила о запуске в Иркутске цифровое телевидение (IP-TV). Клиенты, пользующиеся услугами сотовой связи «Билайн», могут не платить за него. Им оно предоставляется бесплатно в объединенном тарифе «Все в одном».

IP-телевидение отличается от обычного расширенными возможностями. Эфир любого телеканала можно поставить на паузу, а затем вновь начать просмотр с момента остановки. Телевизионная приставка, которая бесплатно выдается в аренду, может записывать на жесткий диск одновременно до четырех передач. В базовый пакет включено 126 каналов, из них 19 в высоком качестве. В их разнообразии поможет ориентироваться интерактивная программа с расписанием на две недели.

IP-телевидение дополнит услуги домашнего интернета и сотовой связи, уже оказываемые компанией в Иркутске. Подключение к телевидению можно будет приобрести в отдельном тарифе, или пользоваться бесплатно в комплекте с остальными услугами на линейке «Всё в одном». Эти тарифы включают в себя пакет минут для голосовой связи, мобильный и домашний интернет, а теперь и IP-телевидение. Оно входит в пакет начиная с тарифа «Всё в одном 3» за 900 руб.

Подключить IP-TV смогут все жители домов, в которых возможно подключение домашнего интернета «Билайн». Услуга предоставляется во всех районах города Иркутска.