Минкомсвязи: отмена роуминга позволит в 2-3 раза снизить цены для путешествующих абонентов

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Федеральной антимонопольной службой провели совещание с крупнейшими операторами мобильной связи, посвященное отмене роуминга в России. В мероприятии участвовали глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, глава ФАС России Игорь Артемьев и его заместитель Анатолий Голомолзин, а также представители операторского сообщества.

Участники совещания подвели итоги работы в 2017 году, отметив, что все крупнейшие операторы уже начали менять тарифные планы в соответствии с планом отмены роуминга и что от этого понятия удастся отказаться уже в первом полугодии 2018 года.

«Антимонопольной службе, Минкомсвязи России и операторам удалось найти правильную форму отраслевого диалога, когда работа идет в рамках создания единого общего плана мероприятий и его реализации, — сказал Николай Никифоров. — Минкомсвязь России также планирует принимать уточняющие поправки в целый ряд нормативно-правовых актов: планируется усовершенствовать приказ министерства о пропуске трафика, рассмотреть вопрос об уровне цен на межоператорские соединения, развивать законодательство, связанное с доступом операторов связи в многоквартирные дома и уточнить целый ряд других приказов, постановлений и законов. Для обеспечения успешного развития отрасли телекоммуникаций и сохранения высочайшего уровня конкуренции мы стараемся и дальше либерализовать отраслевое регулирование и видим, что операторы идут нам навстречу, чтобы такие понятия, как внутрисетевой роуминг и национальный роуминг окончательно ушли в прошлое». Министр отметил, что не требуется принятия отдельных законов, которые в целом запрещали бы какие-то отдельные понятия, как роуминг или другие виды услуг. «Операторы находятся в конкурентной среде и при таком внимательном отношении Федеральной антимонопольной службы это произойдет естественным образом в течение первого–второго квартала», — сказал он.

По итогам заседания регуляторы и операторы связи договорились о том, что уже в январе 2018 года произойдет значительный объем изменений в тарифных планах, который позволит почувствовать изменения подавляющему большинству абонентов в роуминге. В зависимости от тарифного плана и условий обслуживания абонента, а также удаленности его поездки, цена на связь может снизиться в два-три раза и более.

Участники заседания отдельно отметили проработку вопроса с тарифами на мобильную связь в роуминге для абонентов, которые посещают Крымский Федеральный округ. «Уже сегодня мы отмечаем определенные положительные изменения и ждем еще больше таких изменений в начале 2018 года», — подчеркнул глава Минкомсвязи России.

По независимым оценкам международных аналитических институтов, Россия уже более года входит в число стран с самыми доступными ценами на мобильную связь. Так, в рейтинге 2016 года «Индекс готовности к сетевому обществу» Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия заняла второе место в мире по уровню доступности услуг сотовой связи после Гонконга.