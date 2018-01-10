Москвичи посмотрят премьеры сериалов по ТВ одновременно со всем миром

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, и AMEDIA TV объявили о партнерстве, в рамках которого в ТВ-приставках МГТС появился онлайн-сервис Amediateka Home of HBO.

МГТС стала первым оператором цифрового ТВ на территории Москвы, который предоставляет своим абонентам круглосуточный доступ ко всем сериалам и фильмам онлайн-сервиса AMEDIA TV — Amediateka Home of HBO. Если раньше абонентам была доступна подписка только на телеканалы компании — AMEDIA Premium, AMEDIA HIT, А1 и А2, то теперь в их распоряжении все фильмы и сериалы онлайн-сервиса на русском языке в HD-качестве.

Теперь клиенты цифрового ТВ от МГТС могут смотреть популярные мировые сериалы на экране любого телевизора в удобное для них время, не переключаясь на ПК и мобильные устройства, без необходимости приобретать телевизор с функцией Smart TV.

Стоимость подписки на онлайн-сервис для абонентов МГТС почти в два раза ниже стоимости подписки для остальных пользователей онлайн-сервиса и составляет 350 рублей в месяц. Эти условия актуальны для всех клиентов цифрового ТВ МГТС, независимо от подключенного тарифа.

Все ожидаемые премьеры от ведущих мировых студий — HBO, Showtime, Starz, FOX, CBS, Sony Pictures Television, BBC — доступны через специальный раздел «АМЕDIATEKA Home of HBO» на телеприставке, которую клиенты получают при подключении услуги цифрового ТВ. Абоненты МГТС первыми увидят премьеры 2018 года — «Американскую историю преступлений: Убийство Джанни Версаче», новый проект Стивена Содерберга «Мозаика» и новый сезон «Мира Дикого Запада», а также самые популярные мировые сериалы 2017 года — «Игру престолов», «Молодого папу», «Большую маленькую ложь», «Американских богов» и многие другие.

«Мы видим растущий спрос у москвичей на лицензионный видеоконтент, поэтому стремимся предоставлять максимальный выбор фильмов и сериалов, сотрудничая с самыми популярными компаниями платного ТВ. Благодаря расширению партнерства с AMEDIA TV, наши клиенты первыми среди московских абонентов цифрового ТВ увидят на привычном экране телевизора лучшие сериалы планеты одновременно со всем миром и по доступной цене», — сказал Дмитрий Кулаковский, директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС.

Денис Горшков, генеральный директор AMEDIA TV, отметил: «Мы рады расширению сотрудничества с МГТС, которое обеспечит активный рост пользователей платного ТВ. Теперь все абоненты МГТС могут не только смотреть наши премиум-каналы и каналы А1 и А2 в базовом пакете цифрового ТВ, но и получат доступ ко всем сериальным премьерам и хитам сервиса Amediateka Home of HBO. Наш премиальный контент становится доступнее — теперь зрителю не обязательно даже иметь смарт-телевизор, чтобы погрузиться в захватывающий мир сериалов, тем более что в новом году нас ждет очень много интересных премьер».

Оформить подписку на сервис Amediateka Home of HBO абоненты МГТС могут в интерфейсе ТВ-приставки в разделе «Приложения» и оплатить ее мгновенно с банковской карты.