Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн

По данным предварительных итогов ИАА TelecomDaily за 2017 год, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2017 года составило 42,13 млн. Таким образом, зафиксирован прирост на уровне всего лишь 250 тыс. новых подписчиков за квартал, за год число абонентов платного увеличилось на 930 тыс. домохозяйств.

Впервые за последние несколько лет рынок не набрал 1 млн новых абонентов. Проникновение сервисов платного ТВ по итогам 2017 года составило 75%. Средний чек на одного абонента (ARPU) вырос и составил по итогам года 170 руб. в месяц (по итогам 2016-го - 155 руб.). Рост ARPU связан, в первую очередь, с использованием дополнительных сервисов, таких как отложенный просмотр, пауза и др.

Порядка 90% новых подключений в 2017 году пришлось на первую пятерку крупнейших на рынке операторов. Лидер рынка, спутниковый оператор «Триколор ТВ», за 2017 год увеличил абонентскую базу на 140 тыс. подписчиков, до 12,28 млн домохозяйств. Второй по величине игрок, «Ростелеком», увеличил базу на 520 тыс., до 9,82 млн. Третий по числу абонентов «Эр-Телеком» вырос на 372 тыс. подписчиков, до 3,342 млн. Рост компании в 2017 году происходил в основном не за счет органического роста, а через сделки M&A. «Орион» увеличил базу на 122,4 тыс., до 3,342 млн. абонентов, МТС - на 36 тыс., до 2,796 млн.

В свою очередь «Ростелеком» снова обеспечил себя порядка 50% новых подключений за квартал.

Генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский отметил: «Итоги 2017 года в полной мере свидетельствуют о том, что наиболее интересные тренды развития рынка платного телевидения сегодня формируются за рамками органического роста. Большинство участников, ориентированных на долгосрочную стратегию развития, заинтересованы в расширении своего присутствия в различных средах вещания, поиске новых аудиторий для своих услуг, а также в выходе на новые территории. Ресурсы при этом неоднородны, поэтому в ближайшей перспективе нас ждет время конвергентных продуктов и стратегических партнерств».

Генеральный директор ИАА «TelecomDaily» Денис Кусков сказал: «Деятельность в 2017 году не позволила операторам привлечь значительное число абонентов, что говорит о насыщении рынка с точки зрения новых подключений. Сейчас операторы стараются увеличивать выручку с каждого абонента, предлагая больший спектр услуг. По-прежнему активен спутниковый сегмент, но более 75% подключений за отчетный период приходится на проводное вещание».