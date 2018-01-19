Ericsson представила систему 5G Radio Dot для скоростного интернета внутри зданий

Ericsson представила обновленную систему малых сот 5G Radio Dot, позволяющую передавать большие объемы мобильного трафика.

К 2023 году объем трафика в сетях мобильной связи вырастет в 8 раз, а число 5G подключений достигнет 1 млрд. Растущий спрос на потоковое видео в разрешении 4K/8K, услуги на базе виртуальной и дополненной реальностей и развлекательные сервисы с эффектом присутствия требуют от операторов развертывания отдельного покрытия внутри зданий, поскольку стены создают помехи для проникновения сигнала с улицы и негативно влияют на качество услуг.

5G Radio Dot работает в средних частотных диапазонах (3-6 ГГц) и поддерживает скорость передачи данных на уровне 2 Гбит/с. Благодаря продуманному и проверенному временем дизайну установка новинки занимает в два раза меньше времени, чем развертывание других решений для indoor-покрытия.

«Появление решения для сетей малых сот в нашем 5G-портфеле напрямую связано с развитием сетей сотовой связи. Традиционные indoor-системы не способны обеспечить высокие скорости передачи данных и пропускную способность, которые требуются корпоративным клиентам для передовых сценариев использования интернета. Теперь наш портфель 5G покрывает все потребности операторов», - отметил глава подразделения инфраструктуры сетей связи Ericsson Нишант Батра (Nishant Batra).

5G Radio Dot можно устанавливать на той же сетевой инфраструктуре, где уже действуют системы Radio Dot для сетей 4G. При этом решения для разных поколений связи могут располагаться рядом друг с другом. Апгрейд позволит операторам начать использовать новые технологии и нарастить частотный ресурс.

Тестовые испытания 5G Radio Dot стартуют в конце 2018 года, а для коммерческого использования решение будет доступно в 2019 году.

В настоящее сети системы Radio Dot обеспечивают стабильную работу множества приложений в крупных офисных зданиях, торговых центрах, больницах и аэропортах. Со временем на сетях малых сот начнут работать подключенные к интернету промышленные приложения, обеспечивающие, к примеру, добычу полезных ископаемых. Ericsson является пионером в этой области. В частности, опыт сотрудничества с Boliden показывает, что применение систем Radio Dot позволяет удаленно контролировать добычу угля и избежать присутствия людей в сложные производственные моменты в большинстве опасных районов.

«Операторам потребуется помощь вендоров в развертывании сетей 5G, для работы которых необходим целый ряд новых решений для беспроводной связи. Представив системы малых сот для indoor-сетей 5G, Ericsson дополнил ими свой портфель outdoor-решений. Это важный шаг на пути к полноценному запуску 5G. Новое решение Ericsson имеет большую привлекательность для операторов, стремящихся предлагать корпоративным пользователям качественный доступ в интернет внутри зданий и поддержку промышленных приложений, не работающих на базе Wi-Fi или уличных 5G-сетей», - считает ведущий специалист компании Ovum Дэрил Скулар (Daryl Schoolar).

«Мы широко используем систему Ericsson Radio Dot в наших сетях 4G. Это инновационное решение для сетей малых сот будет играть важную роль и после запуска 5G», - сказал заместитель главы China Mobile Research Institute Хуан Юхон (Huang Yuhong).

«В тысячах зданий на территории Китая наши пользователи с удовольствием используют услуги высокоскоростного интернета на базе сетей малых сот, созданных с использованием решения Ericsson Radio Dot», - отметил директор департамента беспроводных технологий China Unicom Network Technology Research Institute Фен Ий (Feng Yi).