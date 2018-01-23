Сбербанк ищет 10 тысяч критиков своего виртуального оператора в Москве

«Сбербанк-Телеком» объявил о запуске предзаказа SIM-карт в Москве. С 1 февраля мобильный виртуальный оператор «Поговорим» будет подключать новых абонентов в Москве и Московской области.

Тарифный план, с которым виртуальный оператор начинает свою деятельность в этом регионе включает в себя 1 500 минут, 20 ГБ и 3 000 смс. Стоимость тарифного плана — 499 руб. Этим предложением смогут воспользоваться только первые 10 000 абонентов. После этого тарифный план будет снят с продаж.

«Такие понятия, как удобство и качество услуги, постоянно меняются, в зависимости от восприятия потребителя. Создавать хороший клиентский опыт без участия клиентов невозможно. Их мнение, особенно критическое, всегда лежит в основе хорошего продукта. Это означает слушать и слышать клиента, создавать продукт с ним вместе. Именно это мы и хотим сделать, приглашая первых 10 000 абонентов пользоваться и активно сообщать любые свои замечания и пожелания относительно наших сервисов и услуг. Тарифный план для «критиков» создавался объемным с точки зрения пакетов услуг связи и доступным по цене, чтобы не ограничивать возможности клиента», — сказал генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.

Кроме самого тарифного плана клиентам Сбербанка будут доступны бесплатные SMS-сообщения в «Мобильный банк», оплата услуг связи бонусами «Спасибо» и Wi-Fi calling. Для создания собственного уникального профиля «Поговорим» от Сбербанка будет предлагать во время тестирования широкий набор сервисов и технологических «фич», оставляя только наиболее востребованные абонентами. Подключиться к мобильному виртуальному оператору можно будет, оставив заявку на официальном сайте компании www.pogovorim-moscow.ru.

Сейчас можно сделать предзаказ SIM-карты с доставкой домой или в офис.

«Сбербанк-Телеком» использует сети существующих на рынке операторов. Лицензия на оказание услуг связи выдана в августе 2016 года.