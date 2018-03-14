МГТС обеспечит бизнес спортивными HD-каналами к Чемпионату мира по футболу

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС, входит в ГК МТС), предложила корпоративным клиентам пакеты популярных спортивных каналов в высоком качестве в рамках услуги цифрового ТВ.

Помимо каналов в базовом корпоративном пакете, теперь можно подключить один или сразу два специализированных спортивных ТВ-пакета («МАТЧ!» и «СУПЕР МАТЧ!»), в рамках которых B2B-абонентам МГТС стали доступны десять новых спортивных каналов. Благодаря расширению тематических ТВ-пакетов корпоративные клиенты МГТС получат больше популярного спортивного контента в формате высокой четкости для коммерческого и публичного просмотра.

В тематический пакет «МАТЧ!» вошли четыре канала: «МАТЧ! Арена», «МАТЧ! Игра HD», «МАТЧ! НАШ СПОРТ ПЛЮС», «МАТЧ! Боец» и «МАТЧ HD».

В тематический пакет «СУПЕР МАТЧ!», в дополнение к указанным каналам, включены «МАТЧ! Футбол 1 HD», «МАТЧ! Футбол 2 HD», «МАТЧ! Футбол 3 HD» и «Наш футбол».

Помимо перечисленных каналов в составе пакетов, отдельно подключается телеканал в HD-качестве – «КХЛ».

«Несколько лет назад цифровое телевидение было атрибутом высокого уровня сервиса. Сейчас это такая же необходимость, как и проводной интернет, без которого трудно себе представить даже самый небольшой современный бизнес, — отметил Максим Гарусев, директор департамента маркетинга МГТС. — Приобретая дополнительные спортивные пакеты, наши клиенты из корпоративного сегмента смогут удовлетворить ожидания своих самых взыскательных клиентов и побороться за посетителей в дни проведения спортивных мероприятий в Москве. Им будут доступны в HD-качестве аналитические и новостные программы, интервью со звездами, прямые трансляции игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, эксклюзивные матчи России по футболу, чемпионата КХЛ и трансляции с Чемпионата мира по футболу».