Абоненты «Мегафона» ушли в Whatsapp из-за сбоя в Telegram

Столичный «Мегафон» проанализировал изменение поведения абонентов в мессенджерах в связи со сбоем в Telegram. Объем передачи данных в WhatsApp в указанный период вырос практически в 1,5 раза по сравнению с обычным будним днем, тогда как в других мессенджерах заметного изменения трафика отмечено не было.

Значительное снижение трафика в Telegram в сети «Мегафона» в Московском регионе было зафиксировано после 11:00. Начиная с этого момента объем передачи данных сократился в 20 раз, но в то же время не показывал нулевого объема. Вероятнее всего это связано с тем, что, например, сообщения фиксировались в мессенджере как отправленные, но в то же время не были получены адресатом.

«Значительных изменений по голосовым вызовам или SMS зафиксировано не было. Аналитика технического контроля сети показала, что нагрузку принял на себя в основном WhatsApp. Начиная с 12:00, объем передачи данных в данном мессенджере начал расти и показал значения, превышающие обычные дни, практически в 1,5 раза выше привычных. Остальные мессенджеры изменений не показали», – сказал Евгений Новоселов, технический директор Столичного «Мегафона».