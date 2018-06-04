«Национальная Медиа Группа» и «Ростелеком» объявили о создании совместного предприятия

«Национальная Медиа Группа» и Группа «Ростелеком» создают совместное предприятие. Оно займется производством и закупкой контента, запуском совместных каналов, а также дистрибуцией собственных и сторонних каналов.

Также стороны намерены расширять партнерство в области интернет-технологий, платформ и больших данных.

Первым шагом в рамках совместного предприятия станет создание направления по дистрибуции каналов – уже достигнуты предварительные договоренности с рядом крупных игроков

Ольга Паскина, Генеральный директор НМГ, сказал: «Партнерство медиа и телеком компаний является международным трендом, так как позволяет создать уникальные стратегические преимущества для обеих сторон: доступ к экспертизе и уникальному контенту для телеком-операторов и, в свою очередь, доступ к технологиям и абонентам для медиа-игроков. Экспертиза НМГ в области производства, дистрибуции и монетизации контента совокупно с технологиями "Ростелекома" позволят создать контентного игрока нового уровня».

Михаил Осеевский, Президент «Ростелекома», сказал: «Наша компания занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг платного ТВ с 10 миллионами обслуживаемых домохозяйств. Для "Ростелекома" сегмент платного ТВ является одним из драйверов роста бизнеса. Мы заинтересованы в том, чтобы нашим клиентам был доступен лучший телевизионный и видеоконтент. Объединяя усилия с НМГ в области производства и дистрибуции контента, мы следуем лучшим мировым практикам, а выиграет от этого наш клиент – телезритель».

Генеральным директором совместного предприятия станет Александр Косарим, отвечающий в «Ростелекоме» за контентную политику. В Совет Директоров войдут по два представителя с каждой стороны.