«Мегафон» продемонстрировал решение «Цифровая управляющая компания»

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2018» «Мегафон» представил решение «Цифровая управляющая компания». Это единая онлайн-платформа по управлению процессами, связанными с ЖКХ, для бизнеса и жильцов.

Гости стенда смогли протестировать пилотную версию решения – мобильный интерфейс, с помощью которого жильцы смогут считывать показатели со счетчиков, оплачивать услуги, подавать заявки на устранения неполадок, заказывать дополнительные услуги управляющей компании и других организаций, в том числе, провайдеров интернета и ТВ-услуг.

«Повышение уровня эффективности ЖКХ – одна из приоритетных задач государства. Нашим решением мы демонстрируем, насколько удобной может стать эта сфера для всех ее участников с внедрением цифровых технологий. "Цифровая управляющая компания" – это целая экосистема, с помощью которой комфортно решать ежедневные бытовые вопросы. Она открывает новые возможности, как для управляющих компаний, так и для потребителей, – сказала Анна Серебряникова, операционный директор «Мегафона». – Мобильный интерфейс позволяет собирать показания с подключенных счетчиков, в один клик проводить расчеты по коммунальным платежам, заказывать и контролировать исполнение сантехнических, электротехнических работ, узнавать актуальные новости. Мы надеемся, что внедрение комплексного решения для ЖКХ позволит повысить прозрачность этой сферы, качество услуг и самое главное – уровень доверия потребителей».

В ближайшее время «Мегафон» планирует расширить функционал решения и включить в него дополнительные возможности на основе технологии блокчейн. Речь идет о создании открытой площадки для проведения онлайн-собраний жильцов, проведения опросов и голосований, отправки жалоб граждан напрямую властям города.