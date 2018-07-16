Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов

По данным ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам II квартала 2018 года составило 42,46 млн. Это на 190 тыс. абонентов больше, чем по итогам I квартала. Средний чек на одного абонента (ARPU) — 172 руб. в месяц.

Порядка 90% новых подключений за квартал пришлось на первую пятерку крупнейших на рынке операторов.

У лидера рынка, спутникового оператора «Триколор ТВ», на конец квартала абонентская база составила 12,24 млн домохозяйств. Это на 40 тыс. больше, если сравнивать с I кварталом. Второй по величине игрок, «Ростелеком», увеличил базу на 100 тыс. домохозяйств, до 10,02 млн. Третий по числу абонентов «ЭР-Телеком» вырос благодаря покупке новых компаний, но почти не показал органического роста. «Орион» увеличил базу почти на 31 тыс. домохозяйств, до 3,138 млн, МТС — на 10 тыс., до 2,82 млн.

Рынок развивается по двум основным направлениям: через органический рост («Ростелеком», «Триколор ТВ», «Орион») и через M&A-сделки («ЭР-Телеком»).

Генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский отметил: «Происходящее в сегменте DTH выглядит не слишком оптимистично, но предсказуемо. В отчетных цифрах по итогам полугодия отражены текущие тренды - насыщение рынка платного телевидения; смещение зрителя в интернет. Наряду с положительной динамикой ARPU у большинства компаний замедляется рост новых подключений. При этом активно растет аудитория онлайн-сервисов. Основная задача операторов сегодня, учитывая эти тренды, обеспечить себе дополнительные возможности для роста и развития, максимально задействовав имеющийся потенциал для диверсификации бизнеса».

Генеральный директор ИАА «TelecomDaily» Денис Кусков сказал: «Рост рынка во II квартале этого года оказался лучше, чем в первом, но заметно ниже, чем в прошлом году, что говорит о насыщении рынка и точечном развитии в регионах — лишь при отсутствии транспортной инфраструктуры и запуске сетей в новых городах. Операторы по-прежнему стараются увеличивать выручку с каждого абонента, предлагая больший спектр услуг».