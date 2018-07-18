Контент Megogo появился в домашнем ТВ «Билайн»

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и видеосервис Megogo объявили о начале второго этапа стратегического сотрудничества — в ближайшее время владельцам более 1 млн приставок домашнего ТВ «Билайн» по всей России станет доступна подписка Megogo, который станет первым и единственным сервисом, предоставляющим видео по подписке в приставках «домашнее ТВ» и «Мобильное ТВ Билайн». С сегодняшнего дня подписка станет доступна для абонентов Москвы и Московской области.

Теперь пользователям приставок «Билайн» стал доступен пакет «Кинозал», включающий в себя более 8 тыс. фильмов от классики до европейского арт-хауса. Стоимость подписки на всю библиотеку фильмов составит 199 руб. в месяц. Пакет «Детский», включающий более 1,5 тыс. мультфильмов и сказок со всего мира для зрителей домашнего телевидения «Билайн» будет доступен за 99 руб. в месяц.

Джордж Хелд (George Held), вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Вымпелком», отметил: «Пользователи сегодня все чаще приобретают дополнительные сервисы для просмотра онлайн-видео. Megogo показал себя надежным партнером, предоставляющим гибкие условия интеграции и богатый видеокаталог. Мы рады сегодня представить для более миллиона абонентов нашего домашнего телевидения подписку на популярные фильмы, сериалы и мультфильмы».

Виктор Чеканов, генеральный директор Megogo в России, сказал: «В конце 2017 г. мы начали наше сотрудничество с "Билайн", видеосервис Megogo стал доступен в приложении "Мобильное ТВ" на смартфонах и планшетах. Прошло чуть больше полугода, и результат совместной работы показал, что абонентам интересен контент, предлагаемый Megogo по подписке. Появление Megogo на приставках "Билайн" значительно расширит аудиторию сервиса».