Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов

МТС сообщил об увеличении абонентской базы дочерней компании «Спутниковое телевидение» в первом полугодии 2018 года в 2,8 раз по сравнению с первым полугодием 2017 года до более 500 тыс. абонентов. С начала 2018 года абонентская база «Спутникового телевидения МТС» выросла на 32,4%.

Наибольшие темпы прироста абонентской базы отмечены в Забайкальском крае, где за год с июня 2017 года число абонентов выросло в 3,7 раза, второе место по увеличению абонентской базы принадлежит Свердловской области, где за год стало в три раза больше абонентов спутникового ТВ от МТС, третье место по увеличению числа абонентов занимает Краснодарский край, где этот показатель вырос в 2,8 раза. Больше всего пользователей спутникового ТВ от МТС проживает в Москве и Московская области, Забайкальском крае, Краснодарском крае, Новосибирской области и Бурятии. Общее число абонентов в этих регионах составляет свыше 20% от общего числа абонентов спутникового ТВ МТС.

«Мы видим высокий потенциал развития рынка и намерены использовать конкурентные преимущества, которые имеем в рамках группы МТС, для укрепления своих позиций. Сегодня Спутниковое ТВ от МТС предлагает самое доступное по цене оборудование, лучшую цену на подключение пакетов каналов и вещает почти на всей территории России. Уже в базовый пакет входит широкий перечень развлекательного, познавательного и образовательного контента: 34 канала в HD и три в Ультра HD-качестве. Жители любого региона получают доступ к удобной покупке оборудования, комфортной установке и последующему обслуживанию на инфраструктуре розничной сети и сервисов МТС, — отметил генеральный директор Спутникового ТВ МТС Алексей Иванов. — Совокупность преимуществ обеспечивает нам лучшие возможности для развития и позволяет быть самым быстрорастущим оператором на рынке платного ТВ в России: динамика Спутникового ТВ МТС в десятки раз выше, чем в среднем по рынку платного телевидения, а суммарное число абонентов телевизионных сервисов от МТС превышает 3,3 млн абонентов».

Спутниковое ТВ от МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Канальный план спутникового ТВ от МТС превышает 200 каналов.