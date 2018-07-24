«Дом.ru» запустил первое приложение для Smart TV

«Дом.ru», российский телеком-оператор, запустил первое приложение для Smart TV. Оно открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисам от оператора.

Приложение «Дом.ru TV» можно скачать в магазине приложений для Smart-телевизоров Samsung и LG. Клиент оператора сможет смотреть все каналы, которые входят в его тариф. Для авторизации потребуется ввести логин и пароль от договора. Услуга позволяет смотреть каналы в высоком качестве и пользоваться дополнительными функциями: телеархивом (просмотр ТВ-программ в течение 3 дней после эфира), паузой и перемоткой эфира, видео по запросу, электронной ТВ-программой и др.

На стартовой странице приложения можно подключить любые тематические пакеты, оформить подписку или арендовать фильм из видеотеки. Выбранный контент будет доступен на разных устройствах: ТВ, смартфонах, планшетах, ПК (всего до 5 устройств). Подключенные сервисы можно оплатить банковской картой (должна быть привязана к счету через личный кабинет) или с лицевого счета абонента (при положительном балансе).

Пользователи приложения, чьи телевизоры поддерживают формат Ultra HD (4К), могут смотреть канал Insight UHD в формате сверхвысокой четкости. В эфире канала – инновационная документалистика, реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт, интерактивные проекты. Чтобы канал работал корректно, нужен высокоскоростной интернет. Замерить скорость можно прямо в приложении, для чего в него интегрирован Speedtest – популярное в России и мире приложение для измерения скорости интернета.

«Любая покупка – это, прежде всего, эмоции. Чтобы их могли испытать наши клиенты, мы разработали яркий и удобный интерфейс стартового экрана с интуитивно понятной витриной контента, агрегировали контент с различных платформ и VoD-сервисов, крупнейших голливудских студий и телеканалов. Перед запуском мы изучили опыт флагманов Apple TV, Netflix, Amazon Fire TV и интегрировали их лучшие решения. Запуск приложения для Smart TV стало новым этапом развития интерактивного телевидения от «Дом.ru». Мы уже работаем над тем, чтобы услуга стала доступна владельцам телевизоров других производителей», – отметила руководитель службы управления контентом «Дом.ru» Ксения Боровикова.