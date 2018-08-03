ТТК выпустил приложение для телевизоров Samsung с функцией Smart TV

Приложение «ТТК ТВ», которое открывает доступ к широкому спектру каналов с возможностью управления эфиром и видеопрокату, теперь доступно владельцам телевизоров Samsung с функцией Smart TV.

Приложение могут бесплатно установить абоненты услуги «Интерактивное телевидение» от ТТК и OTT-сервиса «ТВ без границ», зайдя в магазин Samsung Apps на своем телевизоре. Для входа в приложение действующие абоненты «Интерактивного телевидения» могут использовать логин и пароль от своего существующего аккаунта.

Услуга «Интерактивное телевидение» от ТТК была запущена весной 2017 г., и сегодня доступна уже в 142 городах России. Она позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, используя все интерактивные функции: пауза и перемотка эфира, архив программ до трех дней, интерактивная программа передач. Уже в июне прошлого года ТТК запустил ОТТ-сервис «ТВ без границ», который позволяет смотреть телевидение от ТТК на сетях любых интернет-провайдеров по всей территории России. Осенью 2017 г. компания вывела на рынок мобильное приложение «ТТК ТВ».

Сервис «Мультискрин» позволяет в рамках одного аккаунта смотреть телепрограммы в рамках подключенного пакета на нескольких устройствах одновременно в зоне действия домашней W-Fi сети: с экрана телевизора через приставку или приложение для Smart TV, с экрана смартфона и планшета – через мобильное приложение. Приложение «ТТК ТВ» для Smart TV может быть востребовано как абонентами домашнего интернета от ТТК, так и клиентами других провайдеров.

В рамках услуги «Интерактивное телевидение» ТТК предлагает абонентам несколько базовых пакетов каналов. По желанию абонента дополнительно к основным можно подключить специальные тематические пакеты каналов на любой вкус, а также воспользоваться сервисами подписки на видеопрокат.

Samsung Smart TV – это мультимедийная платформа, которая дает пользователям доступ к интернету и различным интерактивным сервисам. С ее помощью пользователи могут смотреть любимые фильмы и сериалы онлайн, слушать музыку, общаться в социальных сетях, играть в игры и многое другое.