Interactive Group разработала решение для управления корпоративным телевидением

Interactive Group выпустила платформу для корпоративного ТВ. Новый продукт ориентирован на крупные сетевые компании. Основной акцент в своем решении разработчики Interactive Group сделали на зонировании и системе управления доступом.

Платформа Interactive Group для корпоративного телевидения ориентирована, прежде всего, на решение задач крупных компаний. Ключевым в данном случае является возможность независимой коммуникации с различными группами сотрудников и потребителей. Важным требованием является, возможность каждой службы самостоятельно управлять своим блоком информации. С одной стороны, такой подход не требует выделения отдельных сотрудников для ведения корпоративного ТВ. С другой – повышает степень влияния человеческого фактора и риск появления на экране контента, не предназначенного для трансляции той или иной аудитории.

В силу этих причин основой решения стала система зонирования и управления доступом, базирующаяся на многоканальности корпоративного ТВ. В системе предусмотрено распределение точек трансляции по зонам офиса, в зависимости от целевых групп. Например, клиентская зона (входная группа, переговорные), общественные внутренние зоны (корпоративная столовая, зал совещаний, приемная руководства, пространства для отдыха сотрудников), рабочие зоны различных подразделений. Также создана система администрирования управления доступом для загрузки контента, в соответствие с которой каждый сотрудник может изменить сценарий или загрузить контент только в соответствии со своими полномочиями.

«Развитие корпоративного телевидения – один из актуальных трендов на рынке цифровых технологий, – сказала генеральный директор Interactive Group Анастасия Розанова. – За счет многоканальности система позволяет одновременно решать вопросы продвижения бренда и продуктов, управления и обучения персонала, информирования различных целевых групп, формирования лояльности потребителей и сотрудников и многое другое. При этом основной сложностью в разработке решений в этой области являются вопросы зонирования и управления доступом. Особенно это касается крупных компаний с большим количеством целевых групп».

«В результате получилась матричная система, которая позволяет автоматически соотносить загружаемый контент с локацией монитора, – сказала Анастасия Розанова. – Например, менеджер по обучению персонала может загружать контент только на мониторы, расположенные в учебной комнате. Соответственно, это позволит провести, например, мастер-класс для менеджеров по продажам одновременно во все офисах. А в клиентскую зону данная информация не попадет никак: отсутствие доступа менеджера по обучению к контенту клиентской зоны в принципе исключит возможность ошибки. Аналогично, можно безопасно транслировать внутренние распоряжения и другую рабочую информацию».

При этом корпоративная информация, которая способна дополнительно повышать лояльность клиентов (например, отчет об успехах компании за полугодие или презентация нового продукта), вполне может размещаться и в зонах доступа посетителей, заменив собой рекламный ролик. Для этого ее обновление достаточно поручить сотруднику с другим видом доступа – например, менеджеру по внутренним коммуникациям.

Дополнительно системой предусмотрена интеграция с корпоративными базами данных, что позволяет часть контента загружать автоматически: например, поздравление сотрудников с днем рождения. В то же время новости рынка можно обновлять посредством подкачки RSS-каналов, освободив сотрудников от самостоятельного поиска отраслевых новостей в интернете.

«Решения для корпоративного телевидения в ближайшее время будут в числе самых актуальных для Digital Signage, – отметила Анастасия Розанова. – Ведь многоуровневое ТВ позволяет удовлетворить потребности сразу всех подразделений компании, связанных с внутренними и внешними коммуникациями, решив одновременно задачи менеджмента по персоналу, маркетинга, обучения и многие другие». По мнению эксперта, спрос на решения для корпоративного телевидения стабильно растет на протяжении последних 2 лет и продолжит расти в дальнейшем.