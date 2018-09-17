«ДСК-177» снизила топливные расходы на 25% с помощью Omnicomm

«ДСК-177», одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в Тверской области, оснастило автопарк спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online. В результате компании удалось снизить топливные издержки, избежать расходов на ремонт транспортных средств и обеспечить контроль за поведением водителей во время рейсов. Проект выполнил официальный дилер Omnicomm, компания «Омникомм тверь».

В «ДСК-177» остро стояла проблема нехватки ГСМ, а также часто не досчитывались бензовозов с горючим. Это было причиной простоя техники и как итог – парализовало работу отдела сбыта компании. Чтобы понять, почему топлива не хватает и как эксплуатируется более 40 единиц техники автопарка, было решено внедрить систему Omnicomm Online, а также оборудовать всю технику датчиками уровня топлива Omnicomm.

В результате проекта компания получила возможность наглядно видеть статистику за сутки или, например, неделю, в которой отображается информация по различным параметрам: какой километраж пройден, не накручивают ли водители пробег, сколько часов работала техника, с какой скоростью ехала машина. Теперь водителями соблюдается скоростной режим, а в случае нарушений за каждый километр с них взыскивается штраф в размере пяти рублей. Кроме того, теперь компания может отслеживать, выключает ли водитель в обеденное время двигатель, так как каждый час имеет значение при расходе топлива. Также можно отследить, сколько топлива осталось и насколько увеличивается его расход при высокой или низкой температуре воздуха.

«Нам удалось выстроить все процессы, связанные с работой автопарка так, чтобы полностью была решена проблема воровства топлива. Мы смогли отсортировать поставщиков, уличенных в воровстве, наладить дисциплину среди водителей. Помимо этого, техника больше не простаивает, так как своевременно заказываем бензовозы, правильно распределяем топливо до каждого литра. По нашим подсчетам, мы экономим на горючем порядка 25% денежных средств», – отметил Михаил Арсеньев, генеральный директор «ДСК-177».

«"ДСК-177" досконально отслеживает все параметры работы техники, поэтому компания поставила перед Omnicomm задачу построить единую систему контроля за всем автопарком, которая в режиме реального времени будет показывать критически важные данные по различным параметрам. Теперь, опираясь на точную информацию, компания может принимать соответствующие решения по устранению существующих проблем или избегать их появления, а также экономить значительную часть бюджета, направленную на ГСМ», – сказал Борис Паньков, генеральный директор Omnicomm.