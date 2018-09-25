Сервис Zadarma представил бесплатный коллтрекинг

Сервис облачной телефонии представил коллтрекинг, благодаря которому клиенты могут анализировать разные рекламные каналы. Статический и динамический коллтрекинг Zadarma помогут понять эффективность офлайн и онлайн каналов продвижения, будь то контекстная или баннерная реклама, реклама в газетах или в каталогах компаний.

Коллтрекинг Zadarma можно связать с дополнительными сервисами, например сервисами веб-аналитики и популярными CRM-системами. То есть, бизнес сможет не только посчитать клиентов, которые пришли с той или иной рекламы, но и увидеть полную картину поведения пользователя на сайте - тип трафика, регион посещения, глубину просмотра сайта, время нахождения на посадочных страницах, а после CRM-система создаст карточку нового клиента и поможет завершить сделку.

Настраивается коллтрекинг с помощью понятного мастера настройки, который подскажет какие рекламные каналы можно анализировать, расставит нужные метки, все что остается - поставить код на сайт и настроить сценарии звонков в АТС - кто и в какой последовательности будет принимать входящие звонки от целевых клиентов. Коллтрекинг Zadarma полностью бесплатный, единственное условие - виртуальные номера для сервиса должны быть подключены на срок не менее трех месяцев. Условие является полностью прозрачным, подключение 95% виртуальных номеров бесплатное, а средняя стоимость абонентской платы за российский номер телефона - 210 рублей в месяц.

Облачная телефония Zadarma представила новые продукты - сервис статического и динамического коллтрекинга, а также обновленные виджеты для сайта

Также сервис Zadarma представил обновленные виджеты для сайтов - кнопку “Позвоните нам” и виджет обратного звонка. Продукты получили новый дизайн и в своей работе используют технологию WebRTC. Как и раньше, виджеты Zadarma абсолютно бесплатные.