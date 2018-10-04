«Мегафон» включил LTE в малых городах, станицах и поселках Краснодарского края

«Мегафон» сообщил о том, что в 23 населенных пунктах Краснодарского края с населением от 600 до 50 тыс. человек заработала сеть 4G. В результате запуска на всех существующих базовых станциях технологии LTE доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили еще порядка полумиллиона жителей края.

«Мы развиваем сети 4G в малых населенных пунктах в рамках федеральной программы по устранению "цифрового неравенства". Теперь скорость мобильного интернета в 23 населенных пунктах сопоставима со скоростями в Краснодаре. А это самые высокие скорости среди всех операторов. По данным компании Ookla за 1-2 квартал "Мегафон" показал на скачивании в сети LTE 23,5 Мбит/с, это выше, чем у наших коллег», — отметил Игорь Остатюк, директор отделения компании «Мегафон» по Краснодарскому краю и республике Адыгея.

В список населенных пунктов, где жителям теперь доступны 4G-скорости «Мегафона», попали поселки с населением до 3 тыс. жителей — Гончарка, Пшада, Кучугуры, Адербиевка, Пересыпь и За Родину; станицы и села — Белая Глина, Брюховецкая, Владимирская, Голубицкая, Гулькевичи, Кабардинка, Кавказская, Калининская, Каневская, Воронежская, Новодеревянковская, Новоминская, Переясловская, Старовеличковская; а также малые города — Курганинск, Горячий Ключ и Усть-Лабинск.