Alfa technologies «с нуля» построила ИТ-инфраструктуру тепличного комплекса «Долина солнца» в Кисловодске

Системный интегратор Alfa technologies завершил построение информационной инфраструктуры тепличного комплекса «Долина солнца», входящего в ГК «Белая Дача». Стоимость проекта составила 17 млн руб. Грамотное проектирование всех систем позволило обезопасить бизнес-процессы комплекса от неисправностей, внешних угроз и оптимизировать бюджет. ИТ-дистрибьютером проекта по поставке ПО выступила компания Axoft. Проект является номинантом премии Magic People, Value-Added People 2018.

Первая очередь тепличного комплекса занимает площадь 7,2 Га, построена на основе новых ресурсосберегающих технологий производства овощных культур закрытого/защищенного грунта с целью импортозамещения и увеличения их урожайности. На территории комплекса расположены теплицы по выращиванию томатов и салатов. Уникальность комплекса заключается в том, что блок по выращиванию салатов полностью автоматизирован. На данный момент в «Долине солнца» выращиваются 500 тонн салатов и 1,5 тыс. тонн томатов в год.

Перед ИТ-специалистами комплекса встала задача построения «с нуля» информационной инфраструктуры «Долины cолнца». На момент начала строительства предприятия она полностью отсутствовала и требовала комплексной проработки проекта.

Необходимо было решить ряд задач, в частности, построить распределенную информационную сеть, в том числе волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), структурированную кабельную систему (СКС), систему контроля и управления доступом (СКУД), систему видеонаблюдения; интегрировать телекоммуникационное оборудование; распределить серверные мощности. Кроме того, требовалось настроить систему IP-телефонии, оборудование резервного питания и охлаждения, инфраструктурное программное обеспечение, устройства конечных пользователей.

Для решения всех вышеперечисленных вопросов был приглашен системный интегратор Alfa technologies, выбранный в результате конкурсной процедуры. Партнер зарекомендовал себя как эксперт по реализации проектов в области информационной безопасности, внедрения сетевого, телекоммуникационного и серверного оборудования, оргтехники, программного обеспечения и мн.др. ИТ-дистрибьютером проекта по поставке ПО выступила компания Axoft.

«Ядром вычислений и точкой коммутации всех информационных систем комплекса стал ЦОД. За основу сетевой инфраструктуры было выбрано оборудование Cisco. Всего – порядка 15 устройств различного уровня и назначения: межсетевой экран, коммутаторы, беспроводные точки с возможностью бесшовного роуминга», – сказал Сергей Оленцов, системный администратор «Долины солнца».

В рамках строительства ЦОД компания Alfa technologies построила отказоустойчивый кластер, за основу которого было взято серверное оборудовании HPE. В роли гипервизора выступило программное обеспечение Vmware, позволившее построить виртуальную инфраструктуру, вести мониторинг и управлять ею. В качестве программного обеспечения резервного копирования использовалось решение Veeam Backup & Replication. По итогам работ была произведена пуско-наладка всех инфраструктурных систем, сетевого оборудования и оборудования ЦОД.

При разработке и внедрении систем безопасности за основу были взяты хорошо зарекомендовавшие себя решения в области видеонаблюдения компаний Macroscop и LTV. Всего было развернуто более 25 камер видеонаблюдения по всей территории предприятия.

В свою очередь, СКУД развернута на продуктах компании PERCo, а управление всей системой взяло на себя программное обеспечение «Орион про».

В силу того, что на объекте присутствовали коммуникации, ранее построенные дорожными и другими службами, инженерам Alfa technologies пришлось решать проблемы, возникшие при прокладке ВОЛС. Дополнительно специалисты партнера провели работы по переносу телекоммуникационных колодцев, замене кабельных трасс, обходу препятствий.

При первоначальной проработке проекта рассматривалось оборудование телефонии, использующееся в головном офисе и других филиалах компании-клиента. Но с целью оптимизации бюджета было решено переходить на свободное решение компьютерной телефонии с открытым исходным кодом.

«Благодаря компетенциям сотрудников Alfa technologies IP-телефония была успешно интегрирована в инфраструктуру комплекса, настроена связь с оборудованием, установленным в головном офисе и филиалах», – отметил Сергей Оленцов.

«Построение подобной целостной, масштабируемой информационной инфраструктуры позволило предприятию обезопасить свои бизнес-процессы от неисправностей и внешних угроз. Что, в свою очередь, помогло оптимизировать процессы работы комплекса в целом», – сказал Михаил Дзилихов, главный инженер Alfa technologies.

«Грамотное проектирование всех систем позволило оптимизировать бюджет проекта, выполнить все работы в срок. Благодаря глубокой проработке проекта, компетенции сотрудников Alfa technologies и слаженности работы удалось достичь поставленных задач и обеспечить безотказную работу значимых бизнес-процессов предприятия», – отметил Сергей Оленцов, системный администратор «Долины солнца».