2Test поставил промышленные коммутаторы для построения АСУ в тоннелях

2Test, российский производитель и поставщик промышленных коммуникационных решений, принял участие в проекте по организации автоматизированной системы контроля и управления эксплуатационным технологическим оборудованием и устройствами в автомобильных тоннелях. В рамках проекта 2Test подобрала, протестировала и поставила промышленные Ethernet-коммутаторы собственного производства для обеспечения надежной передачи технологических данных в системе управления оборудованием в тоннеле.

При строительстве и вводе в эксплуатацию тоннелей и метрополитенов в России предъявляются жесткие требования к надежности установленных устройств в системах жизнеобеспечения и системах безопасности: видеонаблюдения, автоматической охранно-пожарной сигнализации, оповещения и дымоудаления, вентиляции, освещения, электроснабжения, контроля температуры и влажности, геотехнического мониторинга и других.

Для реализации подобного рода проекта необходимо надежное взаимодействие всех систем на аппаратном и программном уровнях. Для построения физического уровня автоматизированной системы контроля и управления эксплуатационным технологическим оборудованием и системами в тоннелях были выбраны промышленные Ethernet-коммутаторы российского производства 2Test – «ПрофиПлюс» серии PT735869.

Линейка промышленных коммутаторов «ПрофиПлюс» PT735869 разработана специально для применения в приложениях с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности системы передачи данных.

Коммутаторы устойчивы к сильным вибрациям, ударам и электромагнитным излучениям, воздействиям пониженных или повышенных температур, поэтому рекомендованы для применения на объектах транспортной инфраструктуры и, в том числе, вблизи дорожного полотна: в тоннелях, метрополитенах, на мостах и путепроводах.

Промышленные Ethernet-коммутаторы «ПрофиПлюс» PT735869 поддерживают резервирование в кольце и восстанавливают связь в течение нескольких миллисекунд за счет реконфигурации сети в случае аварийных ситуаций.

7 медных портов 10/100Base-TX и 1 гигабитный порт 10/100/1000-T, а также 3 оптических интерфейса 1000Base-SX/LX позволяют подключить до 8 оконечных устройств к одному коммутатору, обеспечить бесперебойную связь между устройствами и с верхним уровнем системы АСУ. В качестве оконечных устройств, подключаемых к коммутаторам, могут выступать IP-камеры, всевозможные датчики, точки доступа Wi-Fi, радиостанции, системы жизнеобеспечения различного типа — пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения, аварийного освещения, вентиляции, контроля микроклимата, контроля доступа и т. д.

Модель «ПрофиПлюс» PT735869-48-B поддерживает функцию PoE на всех медных портах, что критически важно при подключении оконечного оборудования. Это позволяет исключить необходимость прокладки питающих кабелей в труднодоступных местах и значительно сократить расходы на строительство.

В результате проекта применение промышленных коммутаторов «ПрофиПлюс» 2Test позволило заказчику создать надежную отказоустойчивую автоматизированную систему управления в автомобильных тоннелях с длительным сроком эксплуатации.