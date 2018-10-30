«Мегафон» привлек 150 миллионов евро для программы капитальных затрат

«Мегафон», всероссийский оператор цифровых возможностей, сообщил о подписании кредитного договора на сумму 150 млн евро с банком группы ING под гарантию финского экспортного кредитного агентства Finnvera.

Новая кредитная линия будет использоваться для финансирования закупки оборудования фиксированной и мобильной связи, программного обеспечения и соответствующих услуг у Nokia Solutions and Networks Oy (NSN), одного из ведущих мировых поставщиков решений для сетей связи, а также у его российской дочерней компании «Нокиа солюшнз энд нетворкс». Срок окончательного погашения кредита – 8,5 лет.

«Новый кредитный договор – юбилейная, десятая по счету, сделка, заключенная под гарантию Finnvera. Его подписание подтверждает неизменное доверие международных финансовых институтов к кредитному качеству «Мегафона» и служит еще одним важным этапом в наших давних и успешных отношениях с NSN, Finnvera и ING. Привлекательные условия финансирования позволят нам с еще большей уверенностью вкладывать в развитие сети и непрерывно улучшать качество услуг для наших абонентов» – сказал Геворк Вермишян, исполнительный директор «Мегафона».