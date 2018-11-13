TTK Mobile пришел в четыре новых региона

TTK Mobile в ноябре 2018 года начал работу сразу в четырех новых регионах: Владимирской и Омской областях, Республиках Хакасии и Бурятии. Абоненты могут выбрать подходящее по объему услуг и стоимости предложение из линейки тарифных планов.

Абонентам TTK Mobile предоставляются только необходимые функции: мобильный интернет, минуты и SMS. Это позволит уберечь абонентов от случайных подключений платных услуг и дополнительных непредусмотренных трат.

Одним из преимуществ, по данным оператора, является отсутствие дополнительной тарификации междугородних звонков и роуминга внутри страны. Все исходящие звонки по России, в том числе и в поездках, — входят в пакет минут внутри тарифного плана. Остатки по пакетам услуг: неистраченный трафик мобильного интернета, минут и SMS, по истечении месяца не сгорают и переходят на следующий оплаченный период.

В честь запуска ТТК делает предложение первым подключившимся абонентам: тарифный план «Первый» — это 8 ГБ мобильного трафика, 300 минут исходящих вызовов и большой запас SMS-сообщений по выгодной цене. Предложение по тарифу «Первый» ограничено.

Дополнительно ТТК предлагает абонентам линейку пакетных тарифных планов «Поехали!», которые включают различный объем мобильного трафика: от 5 до 25 Гб в месяц и от 200 до 600 минут исходящих звонков. Все разговоры внутри сети не тарифицируются и не расходуют пакет минут, а популярные социальные сети не расходуют интернет из пакета. Кроме того, предлагается тариф «Поминутный», а также тарифный план с безлимитным мобильным интернетом.

Абонентам ТТК доступно предложение «Единый счет», которое позволяет экономить на услугах связи, подключая сразу несколько услуг от оператора: «Домашний интернет», «Мобильную связь» и «Интерактивное телевидение». За каждый подключенный к «Единому счету» телефонный номер ТТК Mobile абонент может получить ежемесячную скидку на услугу «Домашний интернет». Одновременно можно подключить до 10 SIM карт. Ежемесячная стоимость услуги «Домашний Интернет» на максимальной скорости может снизиться до 1 рубля в месяц.

Сегодня TTK Mobile доступен также для подключения жителям Краснодарского и Алтайского краев, Рязанской, Ростовской, Челябинской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Республики Коми.