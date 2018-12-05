Orange Business Services обеспечит суда Арктического морского пароходства безлимитным интернетом на Северном морском пути

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о расширении сотрудничества с Арктическим морским пароходством, специализирующимся на грузоперевозках по Северному морскому пути, в рамках которого к спутниковой связи будут подключены 6 судов компании. Решение Orange позволит экипажам работать в единой виртуальной корпоративной сети компании, по сути превратив суда в полноценные «офисы в море» и значительно упростив коммуникации с контрагентами и портовыми властями. Кроме того, на каждое судно выделен локальный телефонный номер, а члены экипажа получили возможность использовать безлимитный интернет и совершать видеозвонки домой с личных смартфонов по установленной Wi-Fi-сети.

Арктическое морское пароходство осуществляет перевозку грузов по всему миру, однако в летний период одним из ключевых направлений бизнеса становится Северный морской путь: суда совершают рейсы из Архангельска и Мурманска в Сабетту, Диксон и Певек. Несмотря на то, что СМП проходится примерно по одинаковым маршрутам, очень важно обеспечивать непрерывную связь с судном на протяжении всего рейса. Определенную сложность вызывает потеря сигнала из-за низкого угла места геостационарных спутников связи в северных широтах.

Особенность решения Orange Maritime VSAT состоит в том, что на практике было реализовано автоматическое переключение сигнала между тремя телекоммуникационными хабами и шестью спутниками из российской группировки, которые обеспечили устойчивый и бесшовный сигнал на протяжении движения судна по всему Северному морскому пути. Одновременная видимость антенной нескольких спутников минимизирует риски проблем со связью даже на арктических широтах (выше 72 параллели). Решение предоставляется по сервисной модели (OPEX) с фиксированными ежемесячными платежами в рублях, что способствовало оптимизации и сокращению затрат и переходу на использование современного оборудования связи на судах.

«Северный Морской Путь – это маршруты, связанные с повышенным риском. Бесшовность переключения сети передачи данных критична и сохраняет не только время и финансовые ресурсы, но и нервы экипажа. Мы рады сотрудничеству с Арктическим морским пароходством и гордимся тем, что решение Orange Maritime VSAT не имеет аналогов на рынке», – сказал Дэвид Холден, коммерческий директор Orange Business Services в России и СНГ.

«Для коммерческого судоходства помимо надежности партнера и качества оказанных им услуг очень важна скорость работы. Сезон рейсов по СМП сильно ограничен, поэтому инсталляции должны проводиться быстро и без заминок. Сотрудничество с Orange позволило нам полностью уложиться в намеченные сроки. Минимальный период, за который была выполнена инсталляция, составил два дня – именно за такой срок нашим партнерам удалось выполнить работы во время короткой стоянки одного из судов перед переходом Архангельск-Диксон», – отметил Михаил Артюхов, генеральный директор, Арктическое морское пароходство.