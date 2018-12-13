ГК «Орион» запускает услуги по проведению прямых телетрансляций

Группа компаний «Орион» в рамках обновленной стратегии развития сформировала пакет услуг по прямым телевизионным трансляциям спортивных соревнований, концертов, фестивалей и других мероприятий. Компания предлагает телевещателям и организаторам массовых событий прямые трансляции любой сложности с возможностью демонстрации на телевизионных каналах кабельных и спутниковых операторов, в сети интернет, в том числе в социальных сетях, а также передачи сигнала сторонним партнерам.

По данным аналитиков, прямые трансляции мероприятий получают широкое распространение в цифровой среде. Их актуальность растет и для компаний, и для конечного потребителя. По результатам исследования международной компании Deloitte, в 2018 году в мире на прямые трансляции теле- и радиопередач придется 72% всей выручки от прямых трансляций, а наибольший объем будет получен в сегменте прямых телетрансляций от рекламы и подписок.

ГК «Орион» проводит прямые трансляции крупных событий с 2016 года. В портфолио компании совместные проекты с «Мультимедиа Холдингом», сотрудничество с международными телевещателями, в частности, VIACOM. За годы успешной работы с мероприятиями различного масштаба на базе собственной медиаплатформы компания внедрила современные технологии кодирования и помехоустойчивой передачи сигналов прямого эфира. Проведено целевое развитие наземной и спутниковой инфраструктуры. На центральной станции настроена многократно зарезервированная система приема сигналов прямого эфира. Введено в эксплуатацию специальное оборудование для эффективного мониторинга всех этапов оформления эфира.

«Орион» берет на себя техническое оснащение площадки, подбор технической команды для работы во время мероприятия. Съемка с места событий проводится заданным количеством камер, сигнал передается в аппаратную «Ориона» в любом формате: SD, HD, UHD (MPEG2, MPEG4, HEVC). Оформление эфира необходимыми плашками и заставками проводится в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на происходящее, например, на смену заявленного порядка выступления исполнителей во время концерта. Использование многоступенчатой системы резервирования позволяет свести к нулю возможность прерывания трансляции или появления помех.

«Разработанное нами решение выводит прямые трансляции за рамки привилегий крупных федеральных каналов, делая их доступными любому телевещателю. У такого формата, безусловно, есть будущее, недаром стриминговые сервисы становятся все более популярными. В эпоху цифровизации любой контент моментально устаревает. Люди продолжают использовать высокие технологии для того, чтобы усилить эффект живого присутствия. Ощущение причастности к большому шоу, возможность в режиме реального времени смотреть концерты, спортивные соревнования, присутствовать на общей конференции, находясь в разных уголках планеты, - вот ключ к сердцу зрителя поколения Next. Кроме того, прямая трансляция – это всегда профессиональный вызов, уникальный кейс, успех которого обеспечивается высочайшим уровнем ответственности вовлеченных специалистов. И такие вызовы нашей компании по плечу», - сказал генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский.