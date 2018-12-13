МТС запускает специальный NB-IoT тариф для интернета вещей

МТС c 24 декабря запустит для бизнес-клиентов тариф для интернета вещей, рассчитанный на работу в стандарте связи NB-IoT (Narrow Band IoT).

Подключившись к новому тарифу, пользователи получат доступ к первой в России федеральной сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT.

Тариф будет состоять из линейки фиксированных пакетов трафика сроком действия один год и объемом 1 Мб, 12 Мб и 60 Мб. Стоимость годового пакета начинается от 150 руб. В стоимость включена обновленная инновационная платформа IoT/М2М Менеджер, из интерфейса которой абоненты имеют возможность в режиме онлайн получать полную статистику о действующих sim-картах в удаленных устройствах, включая устройства NB-IoT. С помощью платформы абоненты смогут контролировать расходы, проводить диагностику оборудования, определять местоположение объектов мониторинга.

Клиентам будут доступны три вида sim-карт: обычная sim-карта NB-IoT, термо-sim-карта, которая обеспечивает стабильную работу умного устройства в экстремальных климатических условиях, и sim-чип для миниатюрных устройств. В рамках тарифа также будет возможно составление нестандартного решения, исходя из индивидуальных потребностей клиента и особенностей оборудования.

«В результате пилотов, которые специалисты МТС проводили в течение года, мы получили подтверждение, что в стандарте NB-IoT заинтересованы как производители конечного оборудования, так и бизнес-клиенты, которые пользуются умными устройствами. Мы рассчитываем, что среднегодовой темп роста рынка IoT в России в 2019-2022 годах составит порядка 18%-25%. Мощный толчок ему дадут решения на базе NB-IoT, благодаря энергоэффективности, высокого уровня безопасности и другим преимуществам нового стандарта связи. Драйвером развития нового стандарта останется поддержка процесса цифровизации экономики на федеральном и региональном уровне», — отметил директор департамента М2М/IoT МТС Сергей Иревли.

Тарифный план будет доступен для подключения во всех регионах запуска сети стандарта NB-IoT сети МТС в России. Сеть МТС NB-IoT уже запущена в 24 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и города-милионники. МТС планирует активное расширение зоны покрытия сетью NB-IoT в 2019 году и возможность реализации покрытия по запросу клиента.