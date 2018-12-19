«Мегафон» объявил о запуске в России технологии Enhanced Voice Service

Столичный «Мегафон» объявил о внедрении нового поколения голосовых кодеков Enhanced Voice Service (EVS). Компания, по ее данным, станет первым отечественным мобильным оператором, чьи абоненты будут пользоваться голосовой связью, соответствующей ультрасовременным стандартам качества.

Качество голосовой связи у абонентов столичного «Мегафона», по данным компании, улучшится на 16% по сравнению со средним значением этого показателя на рынке Москвы.

Технология, известная также как Enhanced HD Voice, или стандарт кодирования 3GPP/кодек Enhanced Voice Services, разработана при участии Qualcomm Techonologies в качестве ключевого игрока и будет поддерживаться на совместимых смартфонах при совершении звонков по VoLTE (Voice over LTE) в сети «Мегафона» 4G (LTE).

Тестирование и настройку функционала EVS в коммерческой сети оператора осуществляла объединённая команда инженеров компаний «Мегафон», Qualcomm Technologies и Sony Mobile. Были протестированы два режима: 13.2 (с Channel Aware Mode) и 24.4. Оба режима тестировались по алгоритму POLQA c сэмплом Super WideBand (SWB). В результате внедрения EVS ключевой показатель качества передачи речи Mean Opinion Score (MOS) зафиксирован на уровне 4,57.

По данным Роскомнадзора, среднерыночный показатель MOS в столице – 3,93. Таким образом, пользователи VoLTE EVS от «Мегафона» получат голосовые услуги на 16% лучше, чем в среднем по рынку.

Натурные испытания подтвердили, что EVS обеспечивает превосходное качество передачи голоса с использованием такого же или меньшего количества системных ресурсов. Также в ходе тестирования было подтверждено, что режим EVS Channel Aware Mode способен обеспечить более высокую надежность голосовой связи в сложных для сотового соединения условиях, например, при работе на границе соты.

«Внедрение нового кодека Enhanced Voice Service (EVS) стало новым этапом нашей работы по повышению качества связи для абонентов и развитию VoLTE в рамках программы «HD-голос в 4G». Услугу VoLTE мы запустили в сентябре 2016 года и первыми в стране сделали ее доступной для всех абонентов Столичного филиала, чьи мобильные устройства поддерживают VoLTE, независимо от тарифа и системы расчётов. С Enhanced Voice Service качество звука и разборчивость речи станут ещё выше, повысится надёжность соединения за счёт более устойчивого алгоритма кодирования. Никаких действий со стороны абонента не нужно: кодек автоматически будет работать у всех, кто пользуется VoLTE в нашей сети и чей телефон поддерживает данный кодек*», – сказал Евгений Новосёлов, технический директор столичного филиала «Мегафона».

«Передача голоса – важная часть портфолио услуг оператора. Компания Qualcomm Technologies долгое время является лидером в технологиях голосовых кодеков для систем сотовой связи. Кодек Enhanced Voice Services (EVS) – наше самое новое достижение, базирующееся на передовом опыте Qualcomm Technologies в этой области. Мы рады, что наш вклад по разработке кодека Enhanced Voice Services и совместные усилия по его внедрению в сети «Мегафон» дают результаты. Теперь абоненты оператора в Столичном филиале смогут совершать звонки по VoLTE с использованием кодека EVS и наслаждаться действительно высоким качеством передачи голоса. Благодаря расширенному аудиоспектру эта технология позволяет оператору улучшить разборчивость речи и сделать звучание голоса в своих сетях максимально естественным», – отметила Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса компании Qualcomm Europe Inc.

Функционал EVS поддерживается смартфонами на базе самых актуальных мобильных платформ Qualcomm Snapdragon серий 800, 600 и 400. Перечень смартфонов, поддерживающих новую технологию, будет расширяться и зависит от производителей.