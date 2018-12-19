Tele2 откроет высокотехнологичные салоны связи в обновленных советских кинотеатрах

Оператор мобильной связи Tele в партнерстве с девелопером ADG group откроет более 25 интерактивных салонов связи в районных центрах на базе реконструированных московских кинотеатров. Советские здания превратятся в атмосферные центры, ориентированные на интересы местных жителей.

Запуск первого салона Tele2 в районных центрах ADG group состоится в 2019 г. Цель развития сети центров – воссоздать историческую культурно-развлекательную функцию советских кинотеатров в новом современном формате. Над проектом работали ведущие мировые архитекторы и дизайнеры. Посетители районных центров могут не просто посмотреть кино, но и посетить лекцию об искусстве или кулинарный мастер-класс, заняться йогой и рисованием, купить фермерские продукты и зайти в интерактивный салон Tele2. Проект призван повысить качество жизни москвичей и создать благоприятные условия для развития прогрессивного ретейла.

Новый формат монобрендового салона оператора будет сочетать в себе высокотехнологичную точку продаж, интерактивную зону и event-площадку. Клиенты смогут легко найти и выбрать нужный товар, используя smart-витрины и «умные» системы навигации. Оснащение VR-зонами позволит обеспечить интерактивное взаимодействие с посетителями и геймифицировать процесс покупки. Цифровые дисплеи и широкоформатные экраны создадут широкие возможности для организации презентаций и образовательных мероприятий.

У Tele2 уже есть опыт внедрения новых форматов в розничную сеть. В мае 2017 г. Tele2 совместно с Cofix открыли первую в России digital-кофейню – торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи и кафе. Проект стал высокоэффективным инструментом диверсификации розницы и повышения лояльности клиентов. Трафик и объем продаж в совместных точках превышают средние значения по столичным салонам связи, а клиенты обеих компаний получают еще больше выгодных предложений.