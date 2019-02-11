Yota реализовала кэширование данных на платформе Tarantool

Мобильный оператор Yota реализовал систему кэширования на базе платформы Tarantool, проекта Mail.ru Group, для повышения скорости работы с данными о пользователях. Омниканальный быстрый кэш позволит увеличить скорость онлайн-обработки пользовательских профилей и интерактивность услуг компании. Yota работает с платформой Tarantool с 2017 г.

Для работы целого ряда существующих и планируемых ИТ-решений Yota необходимы данные из множества источников: о наборе подключенных продуктов, балансе и т.д. При последовательном запросе и поступлении данных быстродействие приложений напрямую зависит от источников, и низкая производительность одного элемента влияет на всю систему. Кэш-платформа Tarantool многократно увеличивает скорость обмена данными и снижает сложность взаимодействия с разнородными источниками.

После первого обращения к профильной информации платформа сохраняет этот результат в быстром кэше. В дальнейшем система обращается только к нему, что гарантирует совершенно иной уровень скорости работы и доступности данных. При этом информация не устаревает: источники передают уведомления обо всех происходящих изменениях, поэтому кэш всегда актуален. В итоге приложениям в любой момент доступны актуальные сведения, независимо от количества источников и их быстродействия.

«Кэш-платформа решает сразу несколько задач: создает единую точку доступа к данным, обеспечивает получение информации за доли секунды и поддерживает ее актуальность. Перед выпуском на рынок мы много лет обкатывали Tarantool в собственных проектах, и потому платформа оптимально решает данную задачу», – отметил Константин Осипов, главный архитектор Tarantool.

Yota начала коммерческое использование Tarantool в 2017 г. Она стала одной из первых телекоммуникационных компаний, оценивших преимущества этой платформы: простоту интеграции в существующий ИТ-ландшафт, высокую скорость, надежность и удобство использования.