Zyxel представила коммутаторы для малого бизнеса с поддержкой PoE+

Zyxel Communications представила в России гигабитные Ethernet-коммутаторы GS1005HP и GS1008HP, которые называет первыми в индустрии неуправляемыми коммутаторами с PoE, поддерживающими стандарт 802.3at. Новинки обладают значительным бюджетом мощности PoE и в то же время доступны по цене для маленьких фирм и покупателей из сектора SOHO.

«Сегодня во многих компаниях малого бизнеса уже используются точки доступа, камеры видеонаблюдения и VoIP-телефоны, поэтому этим компаниям нужны коммутаторы с поддержкой PoE, который могут обеспечить питание этих устройств, – отметил Билл Су (Bill Su), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Smart Living SBU. – Хотя последние два года рынок коммутаторов стабильно растет, до сих пор никто из вендоров не выпускал такие коммутаторы PoE для малого бизнеса».

«В результате небольшие фирмы, которые хотят использовать PoE, вынуждены были покупать коммутаторы, у которых мало портов PoE, либо приобретать дорогие модели коммутаторов с ненужным для малого бизнеса функционалом, – отметил Су. – Наши новые коммутаторы GS1005HP и GS1008HP доступны по цене, у них много портов PoE, высокий бюджет мощности и они поддерживают 802.3at».

Модель GS1005HP оборудована четырьмя портами Gigabit PoE+, а в GS1008HP все восемь портов поддерживают Gigabit PoE+. У обоих коммутаторов бюджет мощности равен 60 Вт, и они оборудованы светодиодом, который становится оранжевым при достижении порогового значения 50 Вт. Если энергопотребление подключенных к коммутатору периферийных устройств превысит его бюджет мощности, то у последнего подключенного устройства автоматически будет отключено питание, а на все остальные устройство будет по-прежнему подаваться питание от коммутатора.

Эти коммутаторы заключены в металлический корпус и легко монтируются на стене, а также поддерживают технологию экономии электроэнергии IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, которая автоматически регулирует энергопотребление в зависимости от интенсивности сетевого трафика и переводит коммутатор в режим пониженного энергопотребления при низкой загруженности портов.

Новые коммутаторы поступят в продажу на территории России и СНГ начиная с 1 марта 2019 г.