«Росэлектроника» разрабатывает систему связи нового поколения для МКС

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявил о разработке наземного приемо-передающего цифрового телевизионного комплекса нового поколения для связи с Международной космической станцией (МКС). Комплекс «Орион-Ц» является новым поколением телевизионной аппаратуры, при создании которого использована современная электронная компонентная база и обновленная антенная система.

Новая система создается по техническому заданию РКК «Энергия» и обеспечивает устойчивую к помехам связь в дуплексном режиме между МКС, транспортным космическим аппаратом и Центром управления полетами (ЦУП). Во время сеанса космонавты и ЦУП имеют возможность одновременно обмениваться звуковой и видеоинформацией в цифровом формате высокого качества. Комплекс, по заявлению разработчика, компактнее и мобильнее предшественников, удобнее в настройке и эксплуатации.

«Цифровая видеосвязь между Центром управления полетами и космической станцией является основным каналом коммуникации между специалистами на Земле и космонавтами. Использование новых технологических решений напрямую влияет на качество и надежность связи, скорость обмена данными. Одно из основных преимуществ системы связи нового поколения – устойчивая работа при неблагоприятных метеоусловиях и при наличии сильных помех», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Как сообщили в «Ростехе», в настоящий момент разработчики и специалисты РКК «Энергия» уже провели первый успешный сеанс связи с МКС с помощью прототипа «Орион-Ц» разработки «НИИ телевидения» (входит в «Росэлектронику»). На следующем этапе будет изготовлен опытный образец аппаратуры. После прохождения испытаний новейшая система связи будет использоваться для работы с российским сегментом МКС.