«Ростелеком»: сервис Wink подключили 645 тысяч жителей ЦФО

Сервис Wink «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тыс. уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили в департаменте внешних коммуникаций «Ростелекома».

Жители Москвы установили приложение 309 108 раз. Из них на устройства Smart TV от Samsung – 129 550, еще 90 222 – на гаджеты под управлением Android, а третье месте уверенно держат продукты iOS – такой способ выбрали 39 695 абонентов Москвы.

Приложение Wink ‒ это ОТТ-сервис «Ростелекома», в котором можно смотреть фильмы и сериалы на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и устройствах Smart TV. С помощью цифрового решения абоненты могут управлять просмотром, покупать или брать фильмы в аренду, скачивать контент, чтобы посмотреть его позже офлайн.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» «Ростелекома», отметил: «По данным британской аналитической компании MUSO, наша страна занимает второе место в мире по уровню пиратства. Поэтому мы не просто продаем контент – мы делаем этот процесс удобным, простым, а главное, эмоционально оправданным. Когда дома стоит телевизор с функциональностью Smart TV и есть буквально несколько минут, чтобы выбрать фильм и начать просмотр, не хочется ни качать видео, ни думать о качестве картинки, ни смотреть рекламу. Для нашего пользователя основная мотивация выбрать Wink – это, в первую очередь, удобство и экономия времени, а потом уже полностью легальный контент».

Чтобы получить доступ к коллекции Wink, нужно скачать приложение в Google Play, Appstore или через Smart TV и пройти несложную регистрацию.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n465191