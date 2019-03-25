«НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис

Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» и видеосервис Megogo запустили новый продукт «Кино+Megogo» для абонентов онлайн-ТВ «НТВ-плюс». Любители кино и сериалов теперь могут смотреть 32 телеканала пакета «Кино» и около 6 тыс. фильмов и сериалов из библиотеки Megogo по единой подписке за 499 руб. в месяц.

Смотреть киноконтент «НТВ-плюс» и Megogo в составе «Кино+Megogo» сейчас можно на сайте «НТВ-плюс», в мобильных приложениях, а также на платформах Apple TV и Android TV.

«Совместно с нашими партнерами мы продолжаем создавать продукты, которые позволяют увеличивать количество доступного контента и делают подписку более гибкой, превращая ее в "конструктор" с возможностью выбора различных пакетов телеканалов и нужных онлайн-библиотек», – отметил директор департамента цифровых продуктов «НТВ-плюс» Константин Смирнов.