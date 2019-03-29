МТС объединила IoT-решения для разных отраслей бизнеса в новой платформе

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявила о запуске новой платформы для реализации отраслевых IoT-решений (Internet of Things – «интернет вещей») и управления IoT-устройствами: она объединяет все решения на базе интернета вещей в одну систему управления. Платформа относится к промышленному классу и, по заявлению МТС, позволяет одновременно подключать миллионы умных устройств, датчиков и роботов.

Платформа вертикальных IoT-решений МТС позволяет управлять цифровым предприятием или элементами умного города, даже если они используют для подключения к интернету различные протоколы. Решение реализовано на платформе Nokia IMPACT IoT, установленной на сети МТС, и рассчитано на отрасли, которые модернизируют производство в рамках программ по цифровизации. В первую очередь это ЖКХ, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, недвижимость, умный город и промышленность. Пользователи платформы смогут одновременно вести мониторинг показателей расхода воды и света, работу производственных линий, систем кондиционирования и вентиляции, а также управлять офисным зданием, парковкой и видеонаблюдением.

Платформа поддерживает работу с 10 тыс. моделей различных устройств с помощью любого доступного способа соединения, включая 2G, 3G, 4G, WI-FI, Ethernet, а также энергоемкую технологию для интернета вещей NB-IoT. Платформа имеет открытый API, который позволяет интегрировать в нее любую систему предприятия.

Интерфейс позволяет контролировать работу устройств, а также собирать, хранить и обрабатывать данные с датчиков. Данные об измерениях поступают в режиме реального времени, их можно визуализировать с помощью графиков, индикаторных диаграмм, карт и мнемосхем. Пользователи могут настраивать любые уведомления, связанные с работой оборудования и показателями измерений. Все данные хранятся в отказоустойчивых центрах обработки данных МТС с сертифицированной защитой уровня TIER III.

«Интернет вещей – стратегически важный элемент цифровой экономики, а запуск новой IoT-платформы – важный шаг по укреплению лидерства МТС на рынке новых технологий. Мы осознаем, что количество SIM-карт на рынке IoT в ближайшие годы перестанет быть определяющим. Важнее сейчас предложить бизнесу решение, которое ответит на главные вопросы при внедрении интернета вещей: о совместимости различных компонентов и информационной безопасности. Запуск новейшей платформы вертикальных IoT-решений полностью отвечает на данные вопросы и позволяет подключить к сети одновременно миллионы устройств», — отметил директор департамента М2М/IoT МТС Сергей Иревли.

«Мы рады сотрудничеству с МТС в рамках этого проекта, в котором используется платформа Nokia IMPACT IoT, позволяющая создавать решения для новых отраслей. Мы готовы к дальнейшему партнерству с МТС в этой области, которое позволит максимально раскрыть потенциал интернета вещей и создать новые возможности для формирования дополнительных источников дохода и привлечения новых клиентов. Nokia находится на переднем крае развития интернета вещей, разрабатывая и реализуя эффективные бизнес-модели и сервисы», — отметил вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо.

Подключиться к IoT-платформе МТС можно через персонального менеджера или оставив заявку на сайте. Интеграция происходит с помощью компании «Энвижн груп» (входит в группу «МТС»), силами собственных или привлеченных разработчиков с помощью API. Пользователями платформы могут стать предприятия, интеграторы, разработчики front-end приложений, а также производители M2M/IoT устройств.