МТС запустила Wi-Fi Сalling в Новосибирске и области

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске первым в Новосибирской области технологии передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE).

Благодаря использованию Wi-Fi Calling, новосибирские абоненты МТС смогут звонить и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, но есть стабильное Wi-Fi-подключение: на высоких этажах жилых домов, в новых торговых центрах, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, в поездах, а также других местах, где отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи, но есть Wi-Fi-соединение.

Технология VoLTE даст возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию: к примеру, просматривать онлайн карты или продолжать загрузку файлов. Кроме того, VoLTE обеспечивает качественный голосовой прием везде, где есть сеть «четвертого поколения», а чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть, будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате.

Кроме того, технология VoLTE – это HD-качество звука при разговоре с собеседником, будто бы вы находитесь с ним в одной комнате, и значительно более высокая скорость соединения, чем в сетях предыдущих поколений.

Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости – услуга предоставляется непосредственно МТС. Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.

Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями — на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить её можно с помощью USSD-команды, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.

В настоящее время технологии VoLTE и Wi-Fi Calling доступны на многих флагманских устройствах различных производителей. Воспользоваться ими могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше, а также смартфонов Samsung, Sony, LG и др. С полным перечнем устройств можно ознакомиться по ссылке.

Сейчас в Новосибирской области действуют сети LTE МТС четырех диапазонов (LTE FDD в диапазонах 2600 МГц, 2100 МГц, 1800 МГц и 800 МГц). В Новосибирской области 4G сети МТС доступны на территории, где проживает свыше 90 процентов жителей региона.