Чистая прибыль Ericsson составила 2,4 млрд крон

Ericsson представила финансовые результаты работы в I квартале 2019 г. Все ключевые показатели продемонстрировали высокую динамику и превысили позитивные прогнозы аналитиков, опрошенных Reuters накануне.

В частности, доход от основной деятельности в первом квартале составил 4,9 млрд шведских крон против убытка в 310 млн крон за аналогичный период прошлого года. Для сравнения – аналитики ожидали от Ericsson дохода в размере 2,8 млрд крон. Продажи также побили прогнозы и достигли 48,9 млрд крон (против 43,4 млрд крон годом ранее), что также выше ожидавшихся аналитиками 48,2 млрд крон. Чистая прибыль равна 2,4 млрд крон против убытка в 700 тыс. крон в первом квартале 2018 г.

Чистая маржа составила 38,4% (против 34,2% в I квартале 2018 г). Ее росту способствовал увеличивающийся спрос на сетевое оборудование, а также услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей (Managed Services).

Основным драйвером роста выступает рынок Северной Америки, где наблюдается повышенный спрос на продукты и решения для сетей 5G со стороны сотовых операторов. Исходя из этой тенденции, компания повысила свою оценку мирового рынка оборудования для сетей связи. Согласно прогнозу Ericsson, объем этого рынка увеличится по итогам 2019 г. на 3% вместо ожидавшегося прироста на 2%.

Президент Ericsson Борье Экхольм (Börje Ekholm) сказал: «Третий квартал подряд мы показываем органический рост прибыли – в первом квартале 2019 г. он составил 7%. В основном рост происходит за счет Северной Америки. Наша стратегия сотрудничества с ведущими операторами на лидирующих 5G-рынках приносит прибыль, а также позволяет наращивать опыт в области внедрения технологий 5G и их запуска в коммерческую эксплуатацию. На данный момент мы анонсировали коммерческие соглашения в области 5G с 18 операторами – это больше, чем у любого другого производителя оборудования».