Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22%

Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы в I квартале 2019 г. С момента запуска обновленного сервиса в январе 2017 г. общее число установок мобильного приложения «НТВ-плюс.ТВ» на всех платформах составило 806 327. Общее количество платящих абонентов выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 50 тыс. человек.

Для того чтобы пользоваться услугами ОТТ-сервисов «НТВ-плюс», не обязательно быть спутниковым абонентом оператора. Спутниковые абоненты имеют возможность воспользоваться услугой «Онлайн ТВ (мультискрин)», которая позволяет смотреть телеканалы, входящие спутниковую подписку, на любых цифровых устройствах. Этой услугой воспользовались 26% платящих абонентов ОТТ-платформы.

Число абонентов ОТТ-платформы, не пользующихся услугами «спутника», составило 74% от общего количества платящих абонентов. Среди них наиболее востребованной была модель просмотра по подписке – ее оформили 56 % абонентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число подписок выросло в три раза. Оставшиеся 44% пользователей приобретали спортивные трансляции по модели PPV.

Показатель ARPU составил 354 руб. Снижение показателя по сравнению с прошлым годом объясняется активным продвижением промо-подписок, которые стали доступны в том числе на сайте, а также диверсифицированной контентной политикой, направленной на расширение неспортивного контента, доля которого увеличилась с 21% в I квартале 2018 г. до 38%. Такая стратегия позволяет избежать сезонных колебаний, связанных с особенностями спортивного вещания.

Показатель удержания пользователей – тех, кто продлил подписку на следующий месяц – составил 80%, а средняя оценка в Appstore и Google Play – не менее 4.0, что свидетельствует о высокой лояльности зрителей.

Директор департамента цифровых продуктов «НТВ-плюс» Константин Смирнов, сказал: «Успешное развитие платформы определила правильно выбранная продуктовая стратегия и усилия профессиональной команды внутри компании. Сегодня мы предлагаем по весьма привлекательной цене более 200 телеканалов и около 8 тыс. тайтлов в пяти библиотеках VOD».