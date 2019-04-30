 

Beeline запустил около 70 новых базовых станций в Узбекистане

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Beeline запустил около 70 новых базовых станций в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской и Хорезмской областях.

Beeline расширил сеть в таких городах, как Андижан, Бухара, Джизак, Жамбай, Карши, Коканд, Маргилан, Мархамат, Навои, Наманган, Пахтаабад, Самарканд, Ходжаабад, Чиракчи и Шахрисабз. Кроме этого были установлены дополнительные базовые станции в ряде районов и сел.

«Наша цель – дать абонентам доступ к возможностям высокоскоростного мобильного интернета. Мы наблюдаем растущий спрос на высокоскоростной интернет, наши клиенты все больше вовлекаются в коммуникационные процессы и следят за информационными потоками. Мы готовы вкладывать в технологии, обеспечивающие качественную связь, и доводить их до самых отдаленных уголков республики», – сказал технический директор Unitel Евгений Ключев.

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