Компания Ericsson открыла Центр 5G инноваций в Москве. Центр расположен в новой штаб-квартире Ericsson в России (Москва, бизнес-центр «Метрополис») и объединяет тестовую лабораторию, Ericsson Academy и демо-студию с новейшим оборудованием и решениями компании в сфере 5G и IoT. В 2019-2021 гг. в проект будет инвестирован в общей сложности 1 млрд руб.

В 2019 г. в лаборатории будут проводиться тесты и адаптация под российские требования, в том числе тестирование сценариев использования 5G на рабочей сети, обеспечение сертификации новейших мировых технологий в сфере 5G-оборудования и программного обеспечения для российского рынка. Также будут проводиться тестирование пользовательских 5G-устройств в сети совместно с операторами и производителями и пилотирование перспективных технологий для российских операторов. К последним относятся фиксированно-беспроводной доступ (Fixed Wireless Access), совместное использование частотного ресурса (Spectrum sharing) между технологиями, частные сети LTE и 5G, дистанционное управление беспилотным транспортом и многие другие.

В тестовой лаборатории установлены и полностью интегрированы основные элементы сетей GSM, WCDMA, LTE, развернута постоянно действующая end-to-end (е2е) сеть, включающая 5G Radio, 5G Core, контроллеры устройств на сайтах, системы OSS/BSS, в том числе Ericsson Network Management, частные сети LTE, систему автоматического тестирования и приемки (Automatic Acceptance Testing), реализованы технологии VoLTE и NB-IoT. Работоспособость сети обеспечивается в непрерывном режиме (24/7), что позволяет проводить тесты в максимально сжатые сроки, поддерживать большинство возможных сценариев и организовывать удаленные демонстрации с использованием аппаратных платформ Ericsson и основных поставщиков серверного оборудования. В Центре инноваций действует демо-студия, где демонстрируются новинки, представляющие наибольший интерес для российских заказчиков.

Частью Центра 5G инноваций является Ericsson Academy, на базе которой проводятся тренинги для более чем 1000 специалистов российских операторов и студентов ежегодно. Во время тренингов сотрудники сотовых операторов проходят обучение на оборудовании, которое установлено или планируется к инсталляции в российских сетях мобильной связи.

«Cети 5G станут драйвером реализации национальной программы “Цифровая экономика”. Новый Центр 5G инноваций Ericsson в Москве объединяет проверенные мировыми лидерами технологии и локальную экспертизу и будет способствовать успешному развертыванию 5G в России», – отметил президент Ericsson в России Себастиан Толстой.