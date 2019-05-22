МГТС запустила новый безлимитный тарифный план мобильного интернета

«Московская городская телефонная сеть», российский телеком-оператор, входящий в группу МТС, представила для жителей Москвы и Подмосковья новое предложение – безлимитный мобильный интернет, который можно будет раздавать сразу на несколько устройств как за городом, так и в поездках по России.

«Новое предложение базируется на реальных потребностях наших клиентов, которые уже привыкли пользоваться интернетом дома без ограничений. Отвечая этим запросам, мы разработали актуальный к летнему сезону тариф, подключив который можно не менять свои интернет-привычки за городом или в путешествиях, экономя при этом гигабайты всей семьи и оплачивая мобильный интернет и другие услуги связи в начале следующего месяца по единому счету», – сказал Алексей Назаров, коммерческий директор МГТС.

Клиенты компании смогут заходить на стриминговые и игровые ресурсы, обмениваться сообщениями в мессенджерах и социальных сетях и при этом экономить как собственные гигабайты трафика, так и трафик родственников и друзей. В качестве раздающего устройства можно использовать любой удобный девайс с поддержкой SIM-карты – Wi-Fi-модем, смартфон или планшет. С подключенного устройства также доступны голосовые звонки и передача сообщений.

Предложением могут воспользоваться новые и существующие и клиенты компании, при этом стоимость тарифа при подключении других услуг МГТС будет ниже на 100 руб. и составит 700 руб. в месяц.