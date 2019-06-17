МТС запустила Wi-Fi Calling и VoLTE в Карелии

МТС объявила о том, что стала первым оператором в Карелии, запустившим технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE).

Благодаря использованию Wi-Fi Calling, абоненты смогут звонить и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, но есть стабильное Wi-Fi-подключение: в новых торговых центрах, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, в поездах, а также других местах, сложных с точки зрения обеспечения покрытия мобильной сети.

Технология VoLTE даст возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию: к примеру, просматривать онлайн карты или продолжать загрузку файлов. Кроме того, VoLTE обеспечит качественный голосовой прием везде, где есть сеть «четвертого поколения», а чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть, будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате.

«МТС активно внедряет инновационные сервисы в Карелии. В 2018 году мы серьёзно «прокачали» инфраструктуру в регионе, запустив новые базовые станции и увеличив пропускную способность сети. Теперь предоставляем своим абонентам новые возможности – это, в первую очередь, удобство пользования связью МТС, ведь интернет-звонки позволяют совершать вызовы даже при нахождении за рубежом или в местах, где отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи, но есть Wi-Fi-соединение. Скорость соединения при использовании технологии VoLTE выше, чем в сетях предыдущих поколений», – отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости - услуга предоставляется непосредственно МТС. Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.

Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете. На устройстве необходимо проверить настройки соответствующей функции.

В настоящее время технологии VoLTЕ и Wi-Fi Calling доступны на большинстве флагманских устройств различных производителей. Воспользоваться ими могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше, а также смартфонов Samsung, Sony, LG и др.